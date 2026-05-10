Hyundai Tucson 2027 lộ rõ nội thất: Màn hình khổng lồ, cần số chuyển sau vô-lăng, thiết kế giống Santa Fe

Trong khi Hyundai Tucson hiện tại mới chỉ bước sang giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời ở nhiều thị trường, thế hệ tiếp theo của mẫu SUV cỡ C này đã bắt đầu lộ diện thông qua các nguyên mẫu chạy thử tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, những hình ảnh mới nhất cho thấy phần nội thất của xe gần như không còn được che chắn, hé lộ nhiều thay đổi đáng kể trong cách bố trí cabin.

Khoang cabin Hyundai Tucson 2027 gần như lộ diện hoàn toàn. Ảnh: KCB

Theo hình ảnh được đăng tải bởi The Korean Car Blog, Hyundai Tucson 2027 sẽ chuyển sang phong cách thiết kế nội thất hiện đại và tối giản hơn đời hiện hành. Điểm nổi bật nhất nằm ở màn hình trung tâm cỡ lớn đặt nổi trên táp-lô, đi cùng giao diện hệ điều hành PLEOS thế hệ mới do Hyundai phát triển.

Khu vực điều khiển trung tâm cũng được tinh gọn đáng kể khi nhiều phím chức năng được lược bỏ. Cần số dạng điện tử được chuyển lên phía sau vô-lăng, tương tự cách bố trí trên một số mẫu xe điện gần đây của Hyundai và Kia. Thiết kế này giúp giải phóng thêm không gian cho khu vực bệ trung tâm.

Thiết kế cabin mới theo hướng tối giản hơn. Ảnh: KCB

Dù theo xu hướng số hóa mạnh hơn, Tucson thế hệ mới dường như vẫn giữ lại một số nút bấm vật lý dành cho hệ thống điều hòa và các chức năng thường dùng. Đây được xem là thay đổi theo hướng thực dụng hơn trong bối cảnh nhiều hãng xe đang bị người dùng phàn nàn vì lạm dụng điều khiển cảm ứng.

Thiết kế tổng thể của khoang lái cũng thay đổi theo hướng vuông vức hơn trước. Bảng táp-lô kéo ngang với các đường nét phẳng và gọn, trong khi vô-lăng mới mang phong cách tương tự Santa Fe thế hệ mới. Một số chi tiết cho thấy Hyundai đang dần đồng bộ ngôn ngữ thiết kế nội thất trên các dòng xe tương lai.

Ở ngoại thất, nguyên mẫu chạy thử vẫn được ngụy trang khá kỹ, tuy nhiên có thể nhận ra phần đầu xe dựng đứng hơn cùng thân xe mang phong cách cứng cáp hơn Tucson hiện tại. Nhiều dự đoán cho rằng Hyundai sẽ tiếp tục phát triển thiết kế theo hướng SUV truyền thống thay vì thiên về kiểu crossover mềm mại như trước.

Tucson thế hệ mới vẫn đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm. Ảnh: Carscoops

Hiện Hyundai chưa công bố thông tin kỹ thuật chính thức của Tucson 2027. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này vẫn duy trì các tùy chọn động cơ hybrid và plug-in hybrid nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe tại nhiều thị trường lớn. Một số nguồn tin cũng cho rằng Hyundai có thể bổ sung phiên bản hiệu năng cao Tucson N trong tương lai.

Tucson mới trông sẽ khác hoàn toàn thế hệ đang bán. Ảnh dựng đồ họa: AP

Theo kế hoạch dự kiến, Hyundai Tucson thế hệ mới có thể ra mắt toàn cầu trong năm 2026 trước khi bán ra thị trường dưới dạng model 2027.