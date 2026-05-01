Phát hiện viên ruby khổng lồ 11.000 carat, chính phủ, quân đội 1 quốc gia Đông Nam Á lập tức trực tiếp kiểm tra





Một khối ruby nặng khoảng 11.000 carat (tương đương 2,2 kg) vừa được phát hiện tại khu vực Mogok, bang Mandalay (Myanmar), nhanh chóng thu hút sự chú ý trong giới đá quý quốc tế nhờ kích thước hiếm gặp và chất lượng được đánh giá cao.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Myanmar, viên ruby được tìm thấy ngay sau kỳ năm mới theo lịch địa phương trong năm 1388. Sau khi khai quật, viên đá đã được đưa tới Phủ Tổng thống để báo cáo và kiểm tra. Tổng thống Min Aung Hlaing cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của chính phủ và quân đội Myanmar đã trực tiếp xem xét viên đá quý này trong một buổi làm việc chính thức tại Naypyidaw.

Giới chức Myanmar mô tả viên ruby có màu đỏ tím pha ánh vàng, độ trong ở mức trung bình, độ bóng mạnh và vẫn giữ trạng thái tự nhiên, chưa qua bất kỳ quá trình xử lý nào. Trong ngành đá quý, những viên đá giữ nguyên trạng thái tự nhiên thường được đánh giá cao hơn về độ hiếm và giá trị sưu tầm.

Nguồn: The Global New Light of Myanmar

Mogok từ lâu được xem là một trong những vùng khai thác ruby nổi tiếng nhất thế giới, từng sản sinh ra nhiều viên đá quý có kích thước lớn. Trong đó có viên ruby nặng 496,25 carat được phát hiện năm 1990, viên 21.450 carat vào năm 1996 và viên 2.789,25 carat vào năm 2022 – tất cả đều được khai thác tại khu vực này.

Dù không phải viên ruby lớn nhất từng được phát hiện tại Myanmar, giới chức địa phương cho biết mẫu ruby mới sở hữu chất lượng màu sắc vượt trội hơn một số mẫu trước đây. Đáng chú ý, dù viên ruby phát hiện năm 1996 có trọng lượng gần gấp đôi, viên ruby 11.000 carat mới được cho là có thể có giá trị cao hơn nhờ màu sắc và chất lượng tổng thể nổi bật hơn.

Hiện Myanmar chưa công bố kế hoạch cụ thể đối với viên đá quý này, bao gồm khả năng lưu giữ, trưng bày hay thương mại hóa. Tuy nhiên, với quy mô hiếm gặp cùng chất lượng được đánh giá cao, đây được xem là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của ngành đá quý Myanmar trong những năm gần đây.