Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện viên ruby khổng lồ 11.000 carat, chính phủ, quân đội 1 quốc gia Đông Nam Á lập tức trực tiếp kiểm tra

Hữu Bách | 09-05-2026 - 00:02 AM | Thị trường

Viên ruby khổng lồ được cho là sở hữu màu đỏ tím pha ánh vàng, giữ nguyên trạng thái tự nhiên chưa qua xử lý và được đánh giá có chất lượng vượt trội hơn nhiều mẫu ruby lớn từng được phát hiện trước đó.


Phát hiện viên ruby khổng lồ 11.000 carat: Cả Chính phủ và quân đội lập tức trực tiếp kiểm tra - Ảnh 1.

Một khối ruby nặng khoảng 11.000 carat (tương đương 2,2 kg) vừa được phát hiện tại khu vực Mogok, bang Mandalay (Myanmar), nhanh chóng thu hút sự chú ý trong giới đá quý quốc tế nhờ kích thước hiếm gặp và chất lượng được đánh giá cao.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Myanmar, viên ruby được tìm thấy ngay sau kỳ năm mới theo lịch địa phương trong năm 1388. Sau khi khai quật, viên đá đã được đưa tới Phủ Tổng thống để báo cáo và kiểm tra. Tổng thống Min Aung Hlaing cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của chính phủ và quân đội Myanmar đã trực tiếp xem xét viên đá quý này trong một buổi làm việc chính thức tại Naypyidaw.

Giới chức Myanmar mô tả viên ruby có màu đỏ tím pha ánh vàng, độ trong ở mức trung bình, độ bóng mạnh và vẫn giữ trạng thái tự nhiên, chưa qua bất kỳ quá trình xử lý nào. Trong ngành đá quý, những viên đá giữ nguyên trạng thái tự nhiên thường được đánh giá cao hơn về độ hiếm và giá trị sưu tầm.

Phát hiện viên ruby khổng lồ 11.000 carat: Cả Chính phủ và quân đội lập tức trực tiếp kiểm tra - Ảnh 2.

Nguồn: The Global New Light of Myanmar

Mogok từ lâu được xem là một trong những vùng khai thác ruby nổi tiếng nhất thế giới, từng sản sinh ra nhiều viên đá quý có kích thước lớn. Trong đó có viên ruby nặng 496,25 carat được phát hiện năm 1990, viên 21.450 carat vào năm 1996 và viên 2.789,25 carat vào năm 2022 – tất cả đều được khai thác tại khu vực này.

Dù không phải viên ruby lớn nhất từng được phát hiện tại Myanmar, giới chức địa phương cho biết mẫu ruby mới sở hữu chất lượng màu sắc vượt trội hơn một số mẫu trước đây. Đáng chú ý, dù viên ruby phát hiện năm 1996 có trọng lượng gần gấp đôi, viên ruby 11.000 carat mới được cho là có thể có giá trị cao hơn nhờ màu sắc và chất lượng tổng thể nổi bật hơn.

Hiện Myanmar chưa công bố kế hoạch cụ thể đối với viên đá quý này, bao gồm khả năng lưu giữ, trưng bày hay thương mại hóa. Tuy nhiên, với quy mô hiếm gặp cùng chất lượng được đánh giá cao, đây được xem là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của ngành đá quý Myanmar trong những năm gần đây.

Một loại muối từ Himalaya được cả thế giới săn đón - xem cách khai thác mà nhiều người không tin vào mắt mình

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu

Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu Nổi bật

Phát hiện loạt tàu chở dầu của một quốc gia tắt định vị âm thầm di chuyển qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á

Phát hiện loạt tàu chở dầu của một quốc gia tắt định vị âm thầm di chuyển qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á Nổi bật

Thiết kế iPhone 18 Pro Max lộ diện trong ảnh mới

Thiết kế iPhone 18 Pro Max lộ diện trong ảnh mới

21:58 , 08/05/2026
Cú sốc ngành pin toàn cầu: Phương Tây xây nhà máy nghìn tỷ rồi để không vì thiếu rác, Trung Quốc ung dung ôm trọn mỏ vàng

Cú sốc ngành pin toàn cầu: Phương Tây xây nhà máy nghìn tỷ rồi để không vì thiếu rác, Trung Quốc ung dung ôm trọn mỏ vàng

20:30 , 08/05/2026
Người dùng mẫu MacBook này cần chú ý ngay kẻo thiệt

Người dùng mẫu MacBook này cần chú ý ngay kẻo thiệt

19:25 , 08/05/2026
Loạt xe Audi giảm giá, nhiều nhất 300 triệu đồng tại Việt Nam: Q2 rẻ nhất còn hơn 1,46 tỷ, Q6 e-tron mới nhất cũng được giảm sâu

Loạt xe Audi giảm giá, nhiều nhất 300 triệu đồng tại Việt Nam: Q2 rẻ nhất còn hơn 1,46 tỷ, Q6 e-tron mới nhất cũng được giảm sâu

19:12 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên