Phát hiện loạt tàu chở dầu của một quốc gia tắt định vị âm thầm di chuyển qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á

Ảnh minh họa

Theo Reuters, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang âm thầm nối lại một phần hoạt động xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu. Theo các nguồn tin trong ngành cùng dữ liệu theo dõi vận tải biển, một số tàu chở dầu của UAE đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) để hạn chế nguy cơ bị phát hiện và tấn công khi di chuyển qua khu vực.

Theo dữ liệu của Kpler và phân tích vệ tinh từ SynMax, trong tháng 4, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã xuất khẩu ít nhất 6 triệu thùng dầu thô từ các cảng trong vùng Vịnh, gồm khoảng 4 triệu thùng dầu Upper Zakum và 2 triệu thùng dầu Das. Dù con số này thấp hơn đáng kể so với mức xuất khẩu bình quân trước xung đột, đây vẫn được xem là tín hiệu cho thấy UAE đang nỗ lực duy trì dòng chảy thương mại dầu mỏ trong điều kiện an ninh bất ổn.

Các lô hàng được vận chuyển thông qua phương thức chuyển tải từ tàu sang tàu (ship-to-ship – STS) bên ngoài eo biển Hormuz. Một phần dầu được đưa tới kho chứa tại Oman, một phần chuyển tới các nhà máy lọc dầu ở Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Reuters cho biết ADNOC đã triển khai hình thức chia nhỏ hàng hóa sau khi các tàu VLCC rời khỏi vùng Vịnh nhằm tăng tính linh hoạt trong giao dịch, đồng thời cho phép các tàu nhanh chóng quay trở lại khu vực để tiếp tục nhận hàng.

Dữ liệu của Kpler cho thấy tàu VLCC Hafeet đã bốc khoảng 2 triệu thùng dầu Upper Zakum trong Vịnh vào ngày 7/4 và rời eo biển Hormuz ngày 15/4. Sau đó, lô dầu được chuyển sang tàu Olympic Luck mang cờ Hy Lạp trước khi vận chuyển tới tổ hợp lọc hóa dầu Pengerang tại Malaysia.

Một lô dầu Upper Zakum khác được cho là đã được bán cho một nhà máy lọc dầu tại Đông Bắc Á với mức giá cao hơn hơn 20 USD/thùng so với giá bán chính thức của ADNOC. Trong khi đó, tàu VLCC Aliakmon I đã vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu Das vào cuối tháng 4 và đưa tới kho chứa Ras Markaz của Oman đầu tháng 5. Hai tàu Suezmax khác là Odessa và Zouzou N. cũng được ghi nhận đang trên đường tới Hàn Quốc với tổng cộng khoảng 2 triệu thùng dầu Upper Zakum.

Theo các nguồn tin trong ngành, ADNOC đã thông báo tới một số khách hàng rằng từ tháng 5, công ty có thể tiếp tục cung cấp dầu Das và Upper Zakum thông qua các điểm chuyển tải STS bên ngoài Vịnh, bao gồm Fujairah (UAE) và Sohar (Oman). Công ty hiện cũng đang đàm phán với các nhà máy lọc dầu châu Á để mở rộng tiêu thụ các lô hàng giao trong tháng 5.

Xung đột tại Trung Đông đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu của nhiều nước vùng Vịnh bị đình trệ. Iraq và Kuwait được cho là đã cắt giảm hoặc tạm ngừng một phần hoạt động bán dầu, trong khi Saudi Arabia chuyển hướng một số chuyến hàng qua Biển Đỏ nhằm tránh eo biển Hormuz.

Theo Kpler, ADNOC đã phải cắt giảm hơn 1 triệu thùng/ngày xuất khẩu kể từ khi xung đột bùng phát, so với mức khoảng 3,1 triệu thùng/ngày trong năm ngoái.