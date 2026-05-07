Ảnh minh họa

Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Yamal LNG của Nga vào Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 4 tháng đầu năm 2026, bất chấp các nỗ lực giảm phụ thuộc năng lượng Nga của khối này kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát.

Theo phân tích dữ liệu vận chuyển của Kpler, trong 4 tháng đầu năm, EU đã tiếp nhận 91 chuyến hàng LNG từ dự án Yamal LNG tại Bắc Cực của Nga, với tổng khối lượng khoảng 6,69 triệu tấn. Mức này tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025 và là khối lượng cao nhất từng ghi nhận trong cùng giai đoạn kể từ khi dự án bắt đầu xuất khẩu vào năm 2017.

Đáng chú ý, trong ba tháng liên tiếp gần đây, toàn bộ các chuyến hàng Yamal LNG đến điểm tiêu thụ cuối cùng đều cập cảng châu Âu. Theo Urgewald, EU hiện chiếm khoảng 98% tổng lượng LNG xuất khẩu của Yamal trong giai đoạn đầu năm nay.

Ông Sebastian Rötters, chuyên gia vận động trừng phạt của Urgewald, cho rằng châu Âu không chỉ đóng vai trò khách hàng mà còn là mắt xích hậu cần quan trọng giúp hoạt động xuất khẩu LNG Bắc Cực của Nga duy trì ổn định. Dự án Yamal LNG phụ thuộc vào đội tàu phá băng chuyên dụng Arc7 để vận chuyển khí đốt qua các tuyến hàng hải băng giá tại Bắc Cực, đòi hỏi thời gian quay vòng nhanh tại các cảng châu Âu.

Trong số các cảng tiếp nhận, Zeebrugge của Bỉ là đầu mối lớn nhất khi tiếp nhận 25 chuyến hàng trong 4 tháng đầu năm, tương đương trung bình gần 5 ngày có một tàu cập cảng. Riêng tháng 4, cảng này xử lý khoảng 587.000 tấn LNG từ Yamal, chiếm hơn 36% tổng lượng nhập khẩu trong tháng.

Nhu cầu nhập khẩu LNG của châu Âu tăng mạnh trong bối cảnh mùa đông vừa qua lạnh hơn dự kiến khiến lượng khí dự trữ trong các kho chứa của EU giảm sâu. Có thời điểm, tỷ lệ lấp đầy kho khí chỉ còn khoảng 29% công suất, thấp nhất trong nhiều năm.

Áp lực bổ sung dự trữ trước thời hạn bắt buộc đạt 90% công suất vào ngày 1/11 đã khiến các quốc gia châu Âu đẩy mạnh mua LNG trên thị trường quốc tế, trong đó khí đốt Nga tiếp tục đóng vai trò nguồn cung quan trọng. Pháp hiện là một trong những nước nhập khẩu LNG Nga lớn nhất trong EU.

Bên cạnh yếu tố nhu cầu, giá khí đốt tăng mạnh cũng làm gia tăng giá trị các lô hàng LNG từ Nga. Giá khí đốt kỳ hạn chuẩn TTF của châu Âu đã tăng từ khoảng 35 euro/MWh trong tháng 1-2 lên gần 53 euro/MWh trong tháng 3, trước khi hạ nhiệt nhẹ trong tháng 4.

Dựa trên mức giá TTF và hệ số quy đổi năng lượng, Urgewald ước tính EU đã thanh toán khoảng 3,88 tỷ euro cho LNG từ Yamal chỉ trong bốn tháng đầu năm nay.

Trong khi đó, EU đang chuẩn bị các bước đi mới nhằm giảm nhập khẩu năng lượng Nga. Khối này dự kiến cấm hoàn toàn khí đốt Nga từ ngày 1/1 tới và đã áp dụng các hạn chế đầu tiên đối với các hợp đồng LNG giao ngay mới từ cuối tháng 4.

Tuy nhiên, phần lớn LNG từ Yamal hiện được cung cấp thông qua các hợp đồng dài hạn, vốn chưa nằm trong phạm vi trừng phạt. Điều này khiến dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp các cam kết giảm phụ thuộc năng lượng từ Moscow.

Dữ liệu vận chuyển cũng cho thấy Nga vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển hướng hoàn toàn nguồn cung LNG sang thị trường châu Á. Trong tháng 4, chỉ ghi nhận hai thương vụ chuyển tải LNG tại Murmansk để vận chuyển sang Trung Quốc, phản ánh quy mô còn hạn chế so với lượng hàng tiếp tục chảy vào châu Âu.