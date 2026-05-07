Hốt bạc nhờ biến động eo biển Hormuz, siêu tập đoàn dầu khí lập tức chi hơn 400.000 tỷ đồng thâu tóm 'mỏ vàng' mới

Hữu Bách | 07-05-2026 - 16:17 PM | Thị trường

Giá dầu tăng đột biến đang tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ cho “ông lớn” năng lượng toàn cầu.

Giữa lúc thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo vì chiến sự Iran và nguy cơ gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz, Shell bất ngờ nổi lên như một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất. Tập đoàn dầu khí có trụ sở tại Anh vừa công bố lợi nhuận quý I vượt xa kỳ vọng của giới phân tích, đồng thời mạnh tay chi hơn 16,4 tỷ USD (tương đương hơn 420.000 tỷ đồng) để thâu tóm một tài sản dầu khí chiến lược tại Canada.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Shell ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh 6,92 tỷ USD trong quý I/2026, vượt mức dự báo 6,1 tỷ USD của giới phân tích quốc tế. Con số này cũng tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn nhiều mức 3,26 tỷ USD của quý cuối năm 2025.

Trong môi trường giá dầu và khí đốt biến động liên tục, bộ phận giao dịch năng lượng của Shell trở thành điểm sáng lớn. Các biến động mạnh về giá tạo ra cơ hội gia tăng lợi nhuận từ chênh lệch giá mua - bán, kinh doanh chênh lệch giá giữa các khu vực và nhu cầu phòng hộ rủi ro tăng cao từ các khách hàng công nghiệp lớn như hãng hàng không, công ty điện lực và các nhà sản xuất.

Không dừng ở đó, Shell còn tận dụng chu kỳ giá năng lượng cao để mở rộng quy mô. Tháng trước, tập đoàn này thông báo đạt thỏa thuận mua lại ARC Resources - một doanh nghiệp năng lượng lớn tại Canada với tổng giá trị 16,4 tỷ USD, bao gồm nợ và các nghĩa vụ thuê tài sản.

ARC Resources sở hữu nhiều tài sản dầu khí chất lượng cao tại lưu vực đá phiến Montney, trải dài qua hai tỉnh British Columbia và Alberta, khu vực được đánh giá là một trong những mỏ khí đốt và dầu đá phiến có chi phí khai thác thấp, trữ lượng lớn và cường độ phát thải carbon thấp hàng đầu Bắc Mỹ.

Lãnh đạo Shell mô tả đây là tài sản có khả năng củng cố nền tảng tài nguyên của tập đoàn trong nhiều thập kỷ tới, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu khí tự nhiên và LNG vẫn được dự báo tăng mạnh trên toàn cầu.

Dù vậy, Shell cũng đối mặt một số áp lực tài chính khi nợ ròng tăng lên 52,6 tỷ USD, so với 45,7 tỷ USD vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng phần lớn mức tăng này đến từ hiệu ứng vốn lưu động khi giá dầu leo thang khiến giá trị hàng tồn kho tăng cao thay vì phản ánh sự suy yếu trong hoạt động kinh doanh.

Song song với mở rộng đầu tư, Shell vẫn tiếp tục chia sẻ lợi ích với cổ đông khi tăng cổ tức thêm 5% lên 0,3906 USD/cổ phiếu, dù giảm quy mô chương trình mua lại cổ phiếu từ 3,5 tỷ USD xuống 3 tỷ USD để duy trì sự linh hoạt tài chính. Trong khi nhiều nền kinh tế phải vật lộn với chi phí năng lượng leo thang, các “ông lớn” dầu khí như Shell lại đang bước vào giai đoạn hưởng lợi lớn nhất từ biến động địa chính trị.

