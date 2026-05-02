Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu tàu liều mình vượt Hormuz cứu vãn cơn khát gas 'thê thảm', giải vây cho quốc gia đông dân nhất thế giới

Hữu Bách | 02-05-2026 - 20:19 PM | Thị trường

Một siêu tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đang tìm cách rời eo biển trong nỗ lực khẩn cấp nhằm giải tỏa cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu Sarv Shakti treo cờ Quần đảo Marshall, chở khoảng 45.000 tấn LPG đã được ghi nhận di chuyển qua eo biển Hormuz sáng 2/5, theo hướng ra vịnh Oman sau khi đi qua khu vực gần các đảo LarakQeshm của Iran.

Đây được xem là một chuyến đi hiếm hoi trong bối cảnh hoạt động vận tải qua Hormuz gần như đóng băng sau khi Mỹ áp lệnh phong tỏa các tàu có liên hệ với Iran, khiến lưu lượng tàu qua tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch này giảm xuống gần bằng 0.

Theo một tài liệu vận chuyển, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Indian Oil Corp. là bên mua lô hàng LPG nói trên. Nếu cập bến an toàn, đây sẽ là một trong những lô nhiên liệu lớn nhất mà Ấn Độ đưa được ra khỏi Vùng Vịnh kể từ khi khủng hoảng bùng phát.

Áp lực với New Delhi là rất lớn. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là quốc gia tiêu thụ LPG lớn thứ hai toàn cầu. Việc nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn đã khiến nước này rơi vào tình trạng thiếu gas nghiêm trọng, kéo theo cảnh người dân xếp hàng mua nhiên liệu và nhiều nhà hàng buộc phải cắt giảm thực đơn.

Để ứng phó, chính phủ Ấn Độ đã tăng mạnh sản lượng LPG nội địa thêm 60%, lên 54.000 tấn/ngày, đồng thời ưu tiên tiếp nhận các tàu chở gas tại cảng biển trong nước. Tiêu thụ LPG cũng đã giảm từ khoảng 90.000 tấn xuống còn 80.000 tấn/ngày, phản ánh các biện pháp tiết giảm tiêu dùng đang phát huy tác dụng nhất định.

Trong thời gian xung đột, Ấn Độ đã đàm phán song phương với Tehran để đưa được 8 tàu LPG đi qua Hormuz, song hoạt động này vẫn đầy rủi ro. Cuối tháng trước, Iran từng tuyên bố mở lại tuyến hàng hải, nhưng sau đó lực lượng quân sự nước này nổ súng vào các tàu tìm cách vượt eo biển, buộc nhiều tàu phải quay đầu.

Trong bối cảnh Hormuz tiếp tục căng thẳng, hành trình của Sarv Shakti đang được giới năng lượng theo dõi sát sao, bởi đây không chỉ là chuyến hàng quan trọng với Ấn Độ mà còn là tín hiệu cho thấy các nền kinh tế châu Á đang phải tìm mọi cách để duy trì nguồn cung năng lượng giữa cơn địa chấn địa chính trị ở Trung Đông.

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên