Hai siêu tàu dầu Nga bất ngờ 'bẻ lái' giữa Đại Tây Dương: Mức giá 'khủng' khiến những lô hàng diesel đổi hướng giữa chừng

Hữu Bách | 28-04-2026 - 11:10 AM | Thị trường

Ít nhất hai tàu chở dầu diesel của Nga đang trên đường tới Brazil đã bất ngờ quay đầu giữa Đại Tây Dương để chuyển hướng sang Ai Cập.

Theo dữ liệu vận tải biển và thông tin từ Reuters, hai tàu chở dầu diesel xuất phát từ cảng Primorsk của Nga tại Biển Baltic đã thay đổi hành trình dù trước đó đăng ký điểm đến là Brazil - một trong những khách hàng lớn mua nhiên liệu tinh chế của Nga kể từ sau lệnh cấm nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) năm 2023.

Cụ thể, tàu Flora 1 treo cờ Cameroon rời cảng Primorsk cuối tháng 3 đã đổi hướng khi đang vượt Đại Tây Dương và hiện di chuyển về phía Port Said (Ai Cập) – cửa ngõ phía bắc của kênh đào Suez. Một tàu khác là Aurora cũng có động thái tương tự, quay đầu giữa hành trình và hướng về khu vực Địa Trung Hải.

Giới phân tích cho rằng quyết định chuyển hướng đột ngột này nhiều khả năng xuất phát từ chênh lệch giá bán dầu diesel giữa các khu vực. Trong bối cảnh thị trường phía đông kênh đào Suez, đặc biệt là châu Á và Trung Đông, đang đối mặt tình trạng nguồn cung thắt chặt, các lô hàng diesel giao ngay có thể bán với mức giá hấp dẫn hơn đáng kể so với thị trường Nam Mỹ.

Áp lực nguồn cung đang gia tăng khi nhiều quốc gia tại châu Á siết xuất khẩu nhiên liệu để đảm bảo nhu cầu trong nước, trong khi một số nhà máy lọc dầu phải giảm công suất vì thiếu nguyên liệu đầu vào từ Trung Đông. Điều này khiến tồn kho dầu diesel và nhiên liệu hàng không tại khu vực giảm nhanh, đẩy giá lên cao.

Việc tàu chở nhiên liệu đổi hướng giữa đại dương để tìm thị trường có giá tốt hơn là diễn biến hiếm gặp, phản ánh thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh nguồn cung quyết liệt hơn, nơi dòng chảy dầu mỏ không còn cố định mà thay đổi linh hoạt theo giá và nhu cầu thực tế.

Diễn biến mới cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của Nga trên thị trường nhiên liệu tinh chế toàn cầu sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Dù bị hạn chế tiếp cận nhiều thị trường truyền thống ở châu Âu, các nhà xuất khẩu Nga đã nhanh chóng tái cơ cấu dòng chảy thương mại sang Nam Mỹ, châu Phi và châu Á.

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
nga, châu âu

