Hãng xe xây nhà máy ở Hưng Yên ra mắt sedan giá chưa đến 300 triệu đồng, tiết kiệm xăng ngang Honda Air Blade

Geely Auto vừa gây chú ý lớn tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 khi chính thức ra mắt mẫu sedan hybrid Geely Emgrand i-HEV thế hệ thứ 5, với thông số tiêu hao nhiên liệu được công bố ở mức chỉ 2,22 lít/100 km – một con số được hãng đệ trình xác lập kỷ lục Guinness trong năm nay. Con số này tương đương mức "ăn xăng" của Honda Air Blade (2,23 lít/100km).

Mức tiêu hao này được ghi nhận trong bài thử nghiệm thực tế trên cao tốc tại Hải Nam. Theo đại diện Geely, kết quả này thấp hơn khoảng 12% so với Toyota Prius trong điều kiện tương đương, qua đó đưa Emgrand i-HEV trở thành một trong những mẫu hybrid sản xuất hàng loạt tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay.

Điểm cốt lõi tạo nên hiệu suất ấn tượng là hệ thống hybrid i-HEV thế hệ mới. Xe sử dụng cấu trúc hai mô-tơ điện kết hợp hệ truyền động điện tích hợp, cho tổng công suất lên tới 230 kW – mạnh gấp 1,72 lần so với các hệ thống hybrid thông thường. Động cơ đốt trong đi kèm đạt hiệu suất nhiệt 48,41%, thuộc nhóm cao nhất trong ngành. Nhờ đó, xe có thể vận hành thuần điện ở tốc độ lên tới 66 km/h và tăng tốc 0–30 km/h chỉ trong 1,84 giây.

Không chỉ dừng ở hiệu năng, Geely còn hướng đến chiến lược phổ cập công nghệ hybrid khi dự kiến giá bán của Emgrand i-HEV chỉ dao động từ 65.800 – 71.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 253 – 276 triệu đồng). Đây là mức giá khá thấp so với mặt bằng chung của xe hybrid, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên các mẫu xe động cơ đốt trong truyền thống.

Về thiết kế, Emgrand thế hệ mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế gia đình 4.0 của Geely. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước gồm 12 thanh crôm dọc, kết hợp cụm đèn LED sắc nét. Kích thước xe cũng được nâng cấp với chiều dài 4.815 mm, rộng 1.885 mm, cao 1.480 mm và trục cơ sở 2.755 mm, mang lại không gian rộng rãi hơn trong phân khúc sedan cỡ trung.

Phía sau xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED mảnh kéo dài, kết nối bằng dải trang trí, trong khi bộ mâm 18 inch và các chi tiết viền bạc giúp tăng tính thể thao cho tổng thể.

Khoang nội thất được làm mới theo hướng hiện đại, với tông màu đen – nâu chủ đạo. Trung tâm là màn hình điều khiển 14,6 inch tích hợp hệ điều hành Flyme Auto, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số. Xe cũng được trang bị sạc không dây 50W làm mát bằng không khí, cùng nhiều chi tiết hoàn thiện mềm cao cấp.

Ngoài phiên bản hybrid, Emgrand thế hệ thứ 5 còn có biến thể động cơ xăng tăng áp 1.5T, cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, giúp xe tăng tốc 0–100 km/h trong 7,9 giây.

Theo Geely, hệ thống i-HEV mới sẽ được mở rộng sang nhiều dòng xe khác trong năm 2026 như Xingrui hay Boyue L. Động thái này cho thấy tham vọng đẩy mạnh điện hóa ở phân khúc phổ thông, trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường xe tiết kiệm nhiên liệu ngày càng gay gắt.