Geely Auto tăng tốc đầu năm 2026, tham vọng dẫn đầu doanh số tại Trung Quốc

Nhờ sức bán ổn định của các dòng xe chiến lược và sự bứt phá ở cả thị trường trong nước và quốc tế, Geely đang phát đi tín hiệu rõ ràng về mục tiêu trở thành thương hiệu ô tô có doanh số lớn nhất tại Trung Quốc.

Theo số liệu công bố chính thức, hãng bán ra 270.167 xe trong tháng 1, 206.160 xe trong tháng 2 và 233.031 xe trong tháng 3, nâng doanh số lũy kế quý I/2026 lên 709.358 xe. Riêng mảng xe năng lượng mới tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng khi đạt tổng cộng 369.059 xe trong ba tháng đầu năm, trong khi ở xuất khẩu, Geely cũng ghi nhận đà mở rộng rõ nét với 203.024 xe, tăng 126% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh ấn tượng này không chỉ giúp Geely giữ vững đà tăng trưởng mà còn đưa hãng trở thành thương hiệu top đầu thị trường ô tô Trung Quốc trong giai đoạn khởi đầu năm 2026.

Đà tăng tốc này thực tế đã được đặt nền móng từ năm 2025. Theo kết quả kinh doanh cả năm, Geely Holding bán tổng cộng 4.116.312 xe, tăng 26% so với năm trước và vượt mục tiêu năm. Trong đó, riêng doanh số xe năng lượng mới đạt 1.687.767 xe, tăng 90%. Doanh thu cả năm đạt 345,2 tỷ NDT, còn lợi nhuận cốt lõi thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 14,41 tỷ NDT, tăng 36%. Những kết quả này cho thấy Geely không chỉ mở rộng nhanh về quy mô bán hàng, mà còn cải thiện đáng kể ở mảng xe năng lượng mới và hiệu quả kinh doanh tổng thể.

Từ nền tảng đó, tại buổi công bố kết quả tài chính năm 2025, ngày 18/3 vừa qua, đại diện của hãng đã nêu rõ mục tiêu đưa doanh số bán hàng trong nước năm 2026 vươn lên vị trí số một tại Trung Quốc. Đây là bước đi đầy tham vọng trong bối cảnh thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt về sản lượng và tốc độ đổi mới công nghệ.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings trao ba chứng nhận cho mẫu SUV PHEV Geely EX5 EM-i tại lễ ra mắt ở Việt Nam hôm 27/3.

Sâu hơn trong chiến lược vận hành, thành công của Geely gắn liền với triết lý lấy giá trị người dùng làm trọng tâm cốt lõi. Thông qua chiến lược "One Geely", tập đoàn tận dụng sự hợp tác chặt chẽ trên quy mô toàn cầu để đẩy nhanh quá trình mở rộng danh mục sản phẩm, liên tục nâng cao giá trị thực chất trên từng mẫu xe và mang đến trải nghiệm di chuyển vượt trội cho khách hàng. Mới đây nhất, hãng cũng đã cho ra mắt hệ thống hybrid thông minh i-HEV tích hợp nền tảng quản lý năng lượng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phân tích các điều kiện môi trường theo thời gian thực như nhiệt độ, độ ẩm và độ cao để giúp tăng hiệu quả năng lượng. Với mức tiêu thụ nhiên liệu 2,22 lít/100km, hiệu suất nhiệt đạt tới 48,4% được đánh giá là một trong những mức cao nhất trong sản xuất hàng loạt.

Ở cấp độ sản phẩm, triết lý ưu tiên trải nghiệm người dùng được minh chứng qua các mẫu xe có sức bán lớn. Tính đến hết tháng 2/2026, mẫu xe thuần điện Geely EX2 đã vượt mốc 610.000 xe cộng dồn, trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu thế giới trong phân khúc A/B năm 2025 với 465.775 xe bàn giao. Bên cạnh đó, các dòng xe như Geely EX5 và Geely EX5 EM-i cũng ghi nhận doanh số ấn tượng, lần lượt vượt mốc 250.000 xe và 180.000 xe. Trong đó, Geely EX5 EM-i nổi bật với công nghệ Hybrid sạc điện thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu thực tế về tính linh hoạt và an toàn cho khách hàng, đạt chứng nhận 5 sao từ cả Euro NCAP lẫn ANCAP. Những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe này là cam kết cao nhất của Geely về giá trị cốt lõi của sản phẩm khi mở rộng ra các thị trường quốc tế.

Mẫu xe Geely EX5 EM-i luôn duy trì doanh số bán hàng hàng tháng trên 10.000 chiếc, với tổng doanh số tích lũy vượt quá 180.000 chiếc kể từ khi ra mắt.

Từ hoạt động và kết quả kinh doanh của hãng trong thời gian qua, Geely đang cho thấy đây không chỉ là giai đoạn tăng doanh số đơn thuần, hãng xe này đang bước vào một chu kỳ cạnh tranh mới dựa trên chiều sâu công nghệ và hệ sinh thái. Với thị trường Trung Quốc, mục tiêu dẫn đầu doanh số là phép thử lớn, nhưng với nền tảng từ chiến lược "One Geely" và những gì đã thể hiện, Geely rõ ràng đang sở hữu những lợi thế cạnh tranh cốt lõi để theo đuổi mục tiêu đó.

Tại Việt Nam, nhịp tăng trưởng toàn cầu và triết lý vì người dùng của Geely đang được chuyển hóa mạnh mẽ thông qua sự hiện diện của Geely Việt Nam và đối tác chiến lược Tasco Auto. Cuối tháng 3/2026, bộ đôi xe năng lượng mới Geely EX5 EM-i và Geely EX2 chính thức ra mắt, mang đến những giải pháp di chuyển xanh thực chất cho khách hàng trong nước. Chỉ sau 5 ngày ra mắt thị trường Việt Nam, hãng đã nhận được 1.200 đơn đặt hàng cho cả 2 mẫu xe.

Hiện tại, hệ thống phân phối của Geely đã đạt mốc 55 đại lý trên toàn quốc, là hãng có độ phủ đại lý nhanh nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại, đảm bảo mọi điểm chạm dịch vụ đều thuận tiện cho người dùng. Song song đó, liên minh giữa Tasco Auto và ESKY trong việc phát triển hạ tầng sạc nhanh DC (dự kiến vận hành 55 trạm trong quý II/2026) cũng sẽ là lời giản cho bài toán trạm sạc của khách hàng.

Việc giới thiệu Geely EX5 EM-i và Geely EX2 cùng lúc phản ánh rõ nét cách Geely và Tasco Auto thấu hiểu thị trường Việt Nam. Geely EX5 EM-i đóng vai trò là lời giải linh hoạt cho những khách hàng cần sự đa năng, trong khi Geely EX2 hướng đến bài toán xe điện đô thị tối ưu về chi phí và công nghệ. Khi kết hợp dải sản phẩm phù hợp với mạng lưới phân phối rộng khắp và hạ tầng sạc bài bản, Geely đang cố gắng tạo ra một cấu trúc tăng trưởng bài bản hơn ngay từ giai đoạn đầu hiện diện tại Việt Nam.