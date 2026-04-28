Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ quả ‘chín đỏ rừng’ từng không ai hái: Nay bỗng thành đặc sản ‘nhà giàu’, giá 125.000 đồng/kg vẫn khó mua

Hữu Bách | 28-04-2026 - 09:01 AM | Thị trường

Từng là loại quả mọc hoang trong rừng, chín đỏ rực vào mùa nhưng ít người để ý, vải rừng hay còn được gọi là trái trường ở một số địa phương miền Nam bất ngờ trở thành đặc sản được săn mua trên chợ online với giá cao hơn nhiều loại trái cây nhập khẩu.

Những ngày gần đây, khi các giống vải phổ biến như vải thiều, vải u hồng hay vải trứng chưa bước vào chính vụ, thị trường trái cây online xuất hiện một loại quả nhỏ, vỏ đỏ au, kích thước chỉ bằng khoảng 1/3 quả vải thông thường, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Đó là vải rừng, loại quả mọc tự nhiên ở một số khu vực đồi núi, trung du và rừng thưa tại Bình Phước, Tây Ninh, An Giang và một số tỉnh Nam Bộ. Trên các sàn thương mại điện tử và hội nhóm mua bán nông sản, loại quả này đang được rao bán với giá dao động 30.000–125.000 đồng/kg, tùy chất lượng, độ chín và nguồn cung.

Theo ghi nhận từ thị trường, vải rừng có đặc điểm quả nhỏ, cùi mỏng, hạt lớn, vị thường chua thanh hoặc chua ngọt, nhưng khi chín kỹ sẽ để lại hậu vị ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Một số cây cho phần ruột màu trắng ngà, số khác có sắc vàng nhạt, tạo nên hương vị khác biệt.

Không chỉ được ăn tươi, vải rừng còn được nhiều người chế biến theo cách dân dã như dầm muối ớt, ngâm đường, làm siro hoặc sên mứt, trở thành món quà quê gợi nhớ hương vị tuổi thơ với nhiều người miền Nam.

Các chuyên gia nông nghiệp cho biết, vải rừng là cây bản địa, sinh trưởng tự nhiên, ít sâu bệnh và gần như không cần chăm bón. Tuy nhiên, thời gian cho trái khá lâu, mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ, sản lượng không lớn nên nguồn hàng ra thị trường thường hạn chế. Đây cũng là lý do giá loại quả này tăng mạnh trong vài năm gần đây.

Xu hướng tìm mua các loại trái cây bản địa, đặc sản vùng miền và nông sản “độc – lạ” đang góp phần đưa những loại quả từng bị xem là mọc dại trở thành mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Không ít cửa hàng trái cây cao cấp hiện cũng nhập vải rừng về bán như một sản phẩm mùa vụ hiếm.

Từ một loại quả chín đỏ giữa rừng ít người ngó ngàng, vải rừng nay đã trở thành đặc sản được săn đón, thậm chí có thời điểm được bán với giá đắt hơn cả nhiều loại cam, quýt hay nho nhập khẩu.

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
việt nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
08:05 , 28/04/2026
08:00 , 28/04/2026
08:00 , 28/04/2026
07:22 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên