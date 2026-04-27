Nóng: Iran bất ngờ đưa đề xuất mở lại eo biển Hormuz

Iran vừa đưa ra một đề xuất ngoại giao mới với Mỹ, tập trung vào hai mục tiêu cấp bách là mở lại eo biển Hormuz và tiến tới chấm dứt chiến sự, thay vì tiếp tục sa lầy vào các tranh cãi quanh chương trình hạt nhân.

Theo Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn tin am hiểu vấn đề, Tehran đã chuyển đề xuất này tới Washington thông qua Quốc gia trung gian là Pakistan. Theo đó, Iran muốn giải quyết khủng hoảng tại Hormuz trước, kéo dài lệnh ngừng bắn hoặc hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài còn các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ được lùi sang giai đoạn sau.

Động thái này được xem là nỗ lực phá vỡ thế bế tắc ngoại giao hiện nay, trong bối cảnh nội bộ Iran vẫn chia rẽ về mức độ nhượng bộ đối với yêu cầu của Mỹ. Washington muốn Tehran ngừng làm giàu uranium trong ít nhất 10 năm và đưa lượng uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran - những điều kiện mà giới lãnh đạo Iran chưa đạt đồng thuận.

Tuy nhiên, đề xuất của Tehran cũng đặt Washington vào thế khó. Nếu Mỹ đồng ý dỡ phong tỏa và chiến sự hạ nhiệt, Tổng thống Donald Trump có thể mất đi đòn bẩy lớn nhất trong các cuộc thương lượng tiếp theo liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Theo các nguồn tin Mỹ, ông Trump dự kiến chủ trì cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia tại Situation Room trong ngày 27/4 để đánh giá tình hình và thảo luận các bước tiếp theo. Trước đó, ông phát tín hiệu muốn duy trì phong tỏa hải quân, vốn đang bóp nghẹt xuất khẩu dầu của Iran, với kỳ vọng Tehran sẽ phải nhượng bộ trong vài tuần tới.

Nếu đề xuất mới được xem xét nghiêm túc, đây có thể trở thành bước ngoặt lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu, khi việc mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới – sẽ làm giảm đáng kể áp lực lên giá dầu và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo Reuters