Lộ diện loại gạo ngon nhất Đồng bằng sông Cửu Long

Theo Tân Lộc | 27-04-2026 - 07:10 AM | Thị trường

TPO - Gạo BL9 của Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình ở xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau được canh tác theo mô hình lúa - tôm đã đoạt giải Nhất cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần này có 28 đơn vị trong và ngoài tỉnh Cà Mau gửi sản phẩm tham gia. Ban giám khảo chấm qua hai vòng: Vòng 1 đánh giá cảm quan hạt gạo nguyên liệu, vòng 2 đánh giá chất lượng cơm sau khi nấu.

Ban tổ chức đã trao giải nhất cuộc thi gạo ngon ĐBSCL cho giống gạo BL9.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi gạo ngon ĐBSCL cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình ở xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau với loại gạo BL9. Ban tổ chức cũng trao 2 giả Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải “Câu chuyện hạt gạo hay nhất”.

Giống lúa BL9 là kết quả quá trình nghiên cứu, lai tạo và chọn lọc nhiều năm của Trung tâm Giống Nông nghiệp - Thuỷ sản Bạc Liêu (nay là Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Cà Mau), được công nhận lưu hành năm 2023.

Theo đại diện HTX Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình, mẫu gạo BL9 được sản xuất theo mô hình lúa - tôm , sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc sinh học. Gạo được sản xuất từ giống lúa BL9 có hạt dài, thon, màu trắng trong, độ đồng đều cao.

Khi nấu, cơm trắng bóng, tỏa hương thơm nhẹ, vị ngọt hậu tự nhiên. Độ dẻo ở mức vừa phải, hạt cơm mềm nhưng không dính, vẫn giữ được độ tơi và dai nhẹ.

Gạo được sản xuất từ giống lúa BL9 có hạt dài, thon, màu trắng trong, độ đồng đều cao.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau - cho biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động quy mô tích hợp nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và nông nghiệp. Với điểm nhấn là cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL. Sự kiện hội tụ trí tuệ sáng tạo, quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

“Cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL lần thứ I là điểm nhấn quan trọng của tuần lễ, góp phần tuyển chọn tôn vinh những giống lúa sản phẩm lúa gạo chất lượng cao. Qua đó khẳng định thương hiệu gạo Việt Nam trên trường quốc tế và trong nước”, ông Thiều nói.

