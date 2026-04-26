Giá lúa gạo tăng mạnh

Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đi ngang cho thấy sự thận trọng của thị trường quốc tế.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 6.350 đồng/kg, trung bình là 6.000 đồng/kg, tăng 243 đồng/kg; lúa thường cũng tăng trung bình 96 đồng/kg, giá cao nhất là 5.850 đồng/kg, trung bình là 5.611 đồng/kg.

Gạo xát trắng loại 1 tăng mạnh nhất với 450 đồng/kg, cao nhất là 11.050 đồng/kg, trung bình là 10.810 đồng/kg; xát trắng loại 2 tăng 205/kg, trung bình là 9.750 đồng/kg.

Các loại gạo lứt cũng tăng khá tốt. Gạo nguyên liệu lứt loại 1 cao nhất là 9.350 đồng/kg, trung bình là 9.000 đồng/kg, tăng 417 đồng/kg. Gạo lứt loại 2 tăng 257 đồng/kg, có giá trung bình là 8.514 đồng/kg, cao nhất là 8.950 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá cám giảm 79 đồng/kg, trung bình 6.707 đồng/kg; tấm giảm 75 đồng/kg, trung bình là 7.525 đồng/kg.

Tại An Giang, nhiều loại lúa có giá ổn định. Cụ thể, lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 lên mức từ 6.000 – 6.100 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.600 – 5.700 đồng/kg, IR 50404 lên mức từ 5.400 – 5.500 đồng/kg; riêng OM 34 vẫn giữ ổn định khoảng 5.100 – 5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 375-380 USD/tấn, cũng không thay đổi so với tuần trước. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung trong nước đang ở mức thấp nên không có nhiều gạo được chào bán.

Không chỉ Việt Nam, thị trường gạo châu Á tuần qua diễn biến khá ổn định và ít biến động lớn. Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm tuần này được niêm yết ở mức 344 - 350 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Gạo trắng tấm 5% có giá từ 338 - 344 USD/tấn.

Theo một nhà giao dịch tại Kolkata, việc đồng rupee yếu xuống mức thấp nhất ba tuần đã kéo giá gạo xuất khẩu đi ngang, giúp gạo Ấn Độ duy trì sức cạnh tranh so với gạo từ Thái Lan và Việt Nam.

Ngược lại tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm từ mức 410-415 USD của tuần trước xuống còn 390-395 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu quốc tế tương đối yếu, khi chỉ có một số đơn hàng nhỏ từ Trung Quốc và Philippines.