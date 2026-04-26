Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá lúa gạo tăng mạnh

Theo Minh Tú | 26-04-2026 - 19:52 PM | Thị trường

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng mạnh trong tuần qua phản ánh sự thay đổi cung - cầu.

Giá lúa gạo tăng mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đi ngang cho thấy sự thận trọng của thị trường quốc tế.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 6.350 đồng/kg, trung bình là 6.000 đồng/kg, tăng 243 đồng/kg; lúa thường cũng tăng trung bình 96 đồng/kg, giá cao nhất là 5.850 đồng/kg, trung bình là 5.611 đồng/kg.

Gạo xát trắng loại 1 tăng mạnh nhất với 450 đồng/kg, cao nhất là 11.050 đồng/kg, trung bình là 10.810 đồng/kg; xát trắng loại 2 tăng 205/kg, trung bình là 9.750 đồng/kg.

Các loại gạo lứt cũng tăng khá tốt. Gạo nguyên liệu lứt loại 1 cao nhất là 9.350 đồng/kg, trung bình là 9.000 đồng/kg, tăng 417 đồng/kg. Gạo lứt loại 2 tăng 257 đồng/kg, có giá trung bình là 8.514 đồng/kg, cao nhất là 8.950 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá cám giảm 79 đồng/kg, trung bình 6.707 đồng/kg; tấm giảm 75 đồng/kg, trung bình là 7.525 đồng/kg.

Tại An Giang, nhiều loại lúa có giá ổn định. Cụ thể, lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 lên mức từ 6.000 – 6.100 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.600 – 5.700 đồng/kg, IR 50404 lên mức từ 5.400 – 5.500 đồng/kg; riêng OM 34 vẫn giữ ổn định khoảng 5.100 – 5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 375-380 USD/tấn, cũng không thay đổi so với tuần trước. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung trong nước đang ở mức thấp nên không có nhiều gạo được chào bán.

Không chỉ Việt Nam, thị trường gạo châu Á tuần qua diễn biến khá ổn định và ít biến động lớn. Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm tuần này được niêm yết ở mức 344 - 350 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Gạo trắng tấm 5% có giá từ 338 - 344 USD/tấn.

Theo một nhà giao dịch tại Kolkata, việc đồng rupee yếu xuống mức thấp nhất ba tuần đã kéo giá gạo xuất khẩu đi ngang, giúp gạo Ấn Độ duy trì sức cạnh tranh so với gạo từ Thái Lan và Việt Nam.

Ngược lại tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm từ mức 410-415 USD của tuần trước xuống còn 390-395 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu quốc tế tương đối yếu, khi chỉ có một số đơn hàng nhỏ từ Trung Quốc và Philippines.

Theo Minh Tú

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại quả của Việt Nam khiến Tổng thống Hàn Quốc ăn không ngừng, xuýt xoa khen ngon - Xuất khẩu sang xứ sở kim chi tăng khủng 300%

Loại quả của Việt Nam khiến Tổng thống Hàn Quốc ăn không ngừng, xuýt xoa khen ngon - Xuất khẩu sang xứ sở kim chi tăng khủng 300% Nổi bật

Chiếc iPhone đã giảm hơn 20 triệu, đáng mua nhất lúc này

Chiếc iPhone đã giảm hơn 20 triệu, đáng mua nhất lúc này Nổi bật

Huawei hé lộ 'vũ khí' Megawatt đối đầu trực diện với BYD và CATL: Sạc 15 phút chạy xuyên Việt

Huawei hé lộ 'vũ khí' Megawatt đối đầu trực diện với BYD và CATL: Sạc 15 phút chạy xuyên Việt

19:01 , 26/04/2026
Lời khuyên cho người muốn mua ô tô

Lời khuyên cho người muốn mua ô tô

18:01 , 26/04/2026
Hãng xe Trung Quốc vừa ra mắt mẫu xe 'dáng Maserati, sức mạnh Lamborghini' nhưng giá chỉ bằng chiếc Toyota

Hãng xe Trung Quốc vừa ra mắt mẫu xe 'dáng Maserati, sức mạnh Lamborghini' nhưng giá chỉ bằng chiếc Toyota

16:30 , 26/04/2026
Khách sạn nhiều nơi cháy phòng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khách sạn nhiều nơi cháy phòng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

15:21 , 26/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên