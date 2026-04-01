Loại quả của Việt Nam khiến Tổng thống Hàn Quốc ăn không ngừng, xuýt xoa khen ngon - Xuất khẩu sang xứ sở kim chi tăng khủng 300%

Những ngày qua, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân Kim Hye Kyung và đoàn đại biểu cấp cao thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Bên cạnh các hoạt động ngoại giao chính thức, một khoảnh khắc đời thường của nhà lãnh đạo xứ kim chi tại Hà Nội đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên tài khoản TikTok chính thức của Tổng thống, đoạn video ghi lại cảnh ông cùng Phu nhân và đoàn tùy tùng dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, dừng chân tại một quầy hàng để thưởng thức sầu riêng. Hình ảnh vị nguyên thủ quốc gia giữa không gian phố xá nhộn nhịp, hòa vào đời sống thường nhật của người dân đã tạo nên sự chú ý đặc biệt.

Trong video, Tổng thống Lee Jae Myung không chỉ nếm thử mà còn tỏ ra khá thích thú với loại trái cây vốn nổi tiếng “kén người ăn”. Ông dùng thìa lấy từng miếng nhỏ, chậm rãi cảm nhận hương vị rồi tiếp tục thưởng thức thêm nhiều lần. Biểu cảm tập trung và sự tò mò khi trải nghiệm cho thấy ông dành sự quan tâm thực sự đến món ăn này. Sau khi nếm thử, ông nhận xét ngắn gọn bằng tiếng Hàn: “Ngon đấy!”.

Đứng bên cạnh, Phu nhân Kim Hye Kyung cũng cùng thưởng thức sầu riêng trong không khí vui vẻ, gần gũi. Khi người bán hàng giao tiếp bằng tiếng Hàn để giới thiệu về trái sầu riêng, Tổng thống đã bật cười thoải mái. Sau đó, hai vị khách còn mời một số trợ lý cùng dùng thử. Đáng chú ý, dù người bán ngỏ ý tặng miễn phí, Phu nhân đã lịch sự từ chối. Khoảnh khắc ngắn nhưng mang lại cảm giác thân thiện, khác với hình ảnh trang nghiêm thường thấy trong các hoạt động ngoại giao.

Sầu riêng vốn là loại trái cây có hương vị đặc trưng. Với nhiều người, phần cơm vàng, mềm, béo và ngọt đậm khiến đây trở thành “vua trái cây”. Tuy nhiên, mùi hương nồng lại là rào cản với không ít người lần đầu thử. Chính vì vậy, việc Tổng thống Hàn Quốc thoải mái nếm thử nhiều lần càng khiến đoạn video trở nên thu hút.

Không chỉ dừng ở một chi tiết thú vị, hình ảnh một nguyên thủ quốc gia thưởng thức sầu riêng giữa phố Hà Nội còn phản ánh sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam trong bối cảnh giao lưu văn hóa. Những món ăn quen thuộc với người dân, khi xuất hiện trong hoạt động ngoại giao đời thường, lại trở thành điểm nhấn đáng nhớ.

Trong những năm gần đây, sầu riêng cũng nổi lên như một mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Riêng tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt gần 29 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 26 triệu USD, tăng tới 186%. Lũy kế hai tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 146 triệu USD, tăng 177%.

Đáng chú ý, xuất khẩu sầu riêng sang Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tới 303%, dù thị phần vẫn còn khiêm tốn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội mở rộng thị trường tại quốc gia vốn có tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe. Việt Nam hiện cũng có lợi thế về vụ nghịch (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau), giúp gia tăng khả năng cạnh tranh khi các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia chưa vào chính vụ.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), với đà tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu sầu riêng trong quý I/2026 có thể sớm đạt mốc 1 tỷ USD nếu hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc tiếp tục thuận lợi.

Ngoài trải nghiệm sầu riêng, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cũng dành thời gian dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức kem, ăn phở và tham quan khu phố cổ. Những hoạt động giản dị này góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi, thân thiện của nhà lãnh đạo nước ngoài khi đến thăm Việt Nam, đồng thời lan tỏa thêm sức hút của văn hóa và ẩm thực Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.