Nga đón tin vui lớn từ một quốc gia Đông Nam Á

Singapore đang trở thành điểm đến lớn của dầu nhiên liệu Nga khi chiến sự tại Trung Đông và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến nguồn cung từ Vùng Vịnh sụt giảm mạnh, buộc trung tâm tiếp nhiên liệu hàng hải lớn nhất thế giới phải xoay trục nhập khẩu để đảm bảo hoạt động cho ngành vận tải biển toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Vortexa, lượng dầu nhiên liệu Nga chảy vào Singapore đã tăng mạnh kể từ khi xung đột liên quan đến Iran bùng phát. Riêng trong tháng 4, khối lượng nhập khẩu đã vượt hơn gấp đôi mức trung bình hàng tháng của năm 2025, cho thấy quốc đảo này đang đẩy nhanh tốc độ bổ sung nguồn cung thay thế trong bối cảnh thị trường năng lượng ngày càng căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, nguồn hàng từ Trung Đông suy giảm rõ rệt. Trong hai tháng 3 và 4, lượng dầu nhiên liệu từ khu vực Vùng Vịnh vào Singapore chỉ còn khoảng 336.000 thùng/ngày, giảm mạnh so với mức 522.000 thùng/ngày ghi nhận trong hai tháng đầu năm. Trong khi đó, nguồn cung từ Nga tăng từ 372.000 thùng/ngày trong giai đoạn tháng 1–2 lên 585.000 thùng/ngày trong giai đoạn tháng 3–4, gần như bù đắp phần thiếu hụt từ khu vực Trung Đông.

Vortexa cho biết lượng dầu nhiên liệu Nga cập cảng Singapore trong tháng 4 đang trên đà lập kỷ lục cao nhất kể từ năm 2016 – thời điểm đơn vị này bắt đầu theo dõi dữ liệu thương mại năng lượng. Đây là dấu hiệu cho thấy dòng chảy nhiên liệu toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh dưới tác động của địa chính trị.

Động thái xoay trục của Singapore diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt vì khủng hoảng tại Trung Đông. Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã gây thiếu hụt nhiên liệu máy bay và nhiên liệu hàng hải, đẩy chi phí vận tải tăng mạnh. Giá dầu Brent dù đã hạ nhiệt từ vùng gần 110 USD/thùng hồi đầu tháng 4 nhưng vẫn duy trì quanh mức 106 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với trước xung đột.

Không chỉ tăng nhập khẩu, Singapore còn chứng kiến lưu lượng tàu biển gia tăng mạnh khi nhiều tuyến vận tải quốc tế đổi hướng khỏi Trung Đông. Theo BloombergNEF, số lượt tàu cập cảng Singapore trong tháng 3 tăng 7% so với tháng trước và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, áp lực nhu cầu lớn khiến lượng tồn kho dầu nhiên liệu tại nước này giảm khoảng 11% chỉ trong hai tuần gần đây.

Theo công ty dữ liệu hàng hải Veson Nautical, khoảng 20 tàu chở dầu Nga đã neo tại các khu vực liên kết với Singapore từ đầu năm đến nay, tăng mạnh so với chỉ 5 tàu cùng kỳ năm ngoái. Một số tàu trong số này nằm trong danh sách bị Mỹ và Liên minh châu Âu áp lệnh trừng phạt, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong mạng lưới thương mại dầu toàn cầu.

Các chuyên gia cảnh báo việc Singapore hút mạnh nguồn cung dầu nhiên liệu có thể khiến những khu vực khác, đặc biệt là châu Âu, đối mặt nguy cơ thiếu hụt trong thời gian tới khi phần lớn các lô hàng khả dụng đang được chuyển hướng sang châu Á – nơi sẵn sàng trả mức giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung. Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thị trường nhiên liệu hàng hải toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trong những tuần tới.