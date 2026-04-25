Mỹ, Trung Quốc đều có động thái ít gặp, bạc sẽ hướng về vùng giá nào?

Giá bạc đã có 10 tháng tăng liên tiếp kể từ tháng 5/2025, thiết lập mức kỷ lục 121 USD/ounce vào đầu năm 2026 vừa qua. Bất chấp đà suy yếu từ vùng này, mức giá trung bình hơn 3 tháng qua của bạc vẫn đạt gần 78 USD.

Việc hình thành nên một vùng cân bằng mới cao hơn đang khiến thị trường bạc đứng trước đà bùng nổ mới khi các quốc gia đang đua nhau tích trữ kim loại quý quan trọng này.

Mỹ thực sự quan tâm đến bạc﻿

Trong đầu tháng 2 vừa qua, Hoa Kỳ và Mexico đã công bố kế hoạch 60 ngày nhằm xây dựng các chính sách thương mại phối hợp, hướng đến giảm thiểu những điểm yếu trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.

Nước đi này cho thấy Mỹ thực sự để tâm đến kim loại quý màu trắng khi mà chính phủ quốc gia này đã thêm bạc vào nhóm khoáng sản chiến lược quan trọng vào tháng 10 năm ngoái.

Quốc gia đầu tiên Mỹ tìm đến sau chính sách này đó chính là Mexico, khi đây là quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới. Tổng sản lượng Mexico sản xuất trong năm 2025 đạt mức hơn 5.300 tấn, tương đương hơn 20% tổng sản lượng sản xuất bạc toàn cầu.

Trong văn bản được cả hai bên ký kết có nhấn mạnh, cả hai quốc gia sẽ thực hiện “tích trữ có phối hợp” các khoáng sản quan trọng (trong đó có bạc) nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ nguồn cung thắt chặt và biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong cùng thời điểm thỏa thuận trên được ký kết, Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố thành lập Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng - Project Vault trị giá 12 tỷ USD.

Tính đến ngày 21/4/2026 vừa qua, Project Vault đặt mục tiêu hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên với 2 tỷ USD nguồn vốn tư nhân và 10 tỷ USD được vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (Ex-Im Bank). Mục tiêu của kho dự trữ này sẽ tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân và tích trữ khoáng sản cần thiết cho ngành ô tô, công nghệ và sản xuất - Những ngành mà bạc đang trở thành một nguyên liệu không thể thay thế.

Trung Quốc chưa bao giờ đứng ngoài cuộc chơi

Không đứng ngoài cuộc chơi, Trung Quốc cũng đã hành động khi dữ liệu cho thấy quốc gia này đã tăng khối lượng nhập khẩu bạc trong tháng 3 lên mức cao kỷ lục.

Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 836 tấn bạc chỉ trong 1 tháng, đánh dấu mức cao kỷ lục do nhu cầu bán lẻ và ngành năng lượng mặt trời thúc đẩy. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 10 năm là 306 tấn.

Điều này càng làm thị trường bạc trở nên thắt chặt hơn bao giờ hết khi dữ liệu từ Viện Bạc (The Silver Institute) cho thấy thị trường kim loại quý này đang đối mặt với năm thâm hụt thứ 6 liên tiếp với mức tổng thâm hụt lũy kế có thể đạt hơn 23,7 nghìn tấn, tương đương hơn 70% tổng sản lượng sản xuất toàn cầu, vượt qua sản lượng bạc cần cho lĩnh vực công nghiệp.

Về mặt kỹ thuật các chuyên gia phân tích thị trường hàng hóa tại Ngân hàng đầu tư Citibank đang đưa ra nhận định rằng mô hình “Cốc - Tay cầm” được tích lũy và hình thành trong 45 năm qua của bạc mới bắt đầu bùng nổ, do đó việc giá bạc tích lũy, giữ ổn định trên mức 70 USD/ounce đang là tín hiệu cho một đà tăng trưởng mới thậm chí có thể vượt qua mốc 150 USD/ounce trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về việc giá bạc có xu hướng biến động mạnh hơn so với các kim loại quý khác như vàng, do đó trước khi đưa ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị sẵn nguồn vốn phù hợp và lựa chọn sản phẩm đúng với khẩu vị rủi ro của mình.