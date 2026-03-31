Giá bạc sáng nay 31/3 bật tăng

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.742.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.827.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 73.120.000 đồng/thỏi (mua vào) và 75.387.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:47 ngày 31/3.

Giá bạc đã tăng khoảng 3 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua, đồng thời đạt mốc 75 triệu đồng/kg sau nhiều phiên giảm.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 72 đô la một ounce vào thứ Ba 31/3 khi giá dầu giảm, nhưng vẫn đang trên đà giảm hơn 20% trong tháng Ba, đánh dấu hiệu suất hàng tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 9 năm 2011.

Kim loại quý phải đối mặt với áp lực dai dẳng trong tháng này từ cú sốc lạm phát do giá dầu gây ra, đẩy các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách hướng tới lập trường lãi suất thắt chặt hơn.

Xung đột ở Trung Đông hiện đã bước sang tuần thứ năm mà không có dấu hiệu giảm bớt, khi Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz và đe dọa làm gián đoạn hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ.

Trong khi đó, ông Jerome Powell cho biết kỳ vọng lạm phát dài hạn của Mỹ dường như vẫn ổn định bất chấp những bất ổn gia tăng liên quan đến xung đột và lưu ý rằng lập trường chính sách của ngân hàng trung ương cho phép các quan chức đánh giá tác động kinh tế của xung đột Iran.