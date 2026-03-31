iPhone 18 Pro Max lộ diện thiết kế mới đầu tiên

Sau nhiều đồn đoán xoay quanh thế hệ iPhone tiếp theo, những hình ảnh rò rỉ mới nhất về miếng dán màn hình được cho là của iPhone 18 Pro đang hé lộ thay đổi đáng chú ý trong thiết kế mặt trước. Tâm điểm lần này là Dynamic Island, khu vực từng gây tranh luận khi iPhone 14 Pro Max ra mắt, nay đã được thu gọn đáng kể.

Cụ thể, theo các nguồn tin lan truyền trên Weibo, phần cắt hình “viên thuốc” chứa hệ thống camera TrueDepth và Face ID đã được thiết kế nhỏ hơn rõ rệt.

Kích thước chiều ngang của khu vực này được cho là chỉ còn khoảng 13,49 mm, giảm mạnh so với mức 20,76 mm trên thế hệ iPhone 17 Pro. Sự thay đổi này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn hứa hẹn cải thiện trải nghiệm hiển thị, giúp màn hình trở nên liền mạch hơn.

Hình ảnh miếng dán màn hình iPhone 17 Pro (bên trên) khi so với miếng dán màn hình được cho là của iPhone 18 Pro (dưới)

Ảnh phác hoạ thiết kế màn hình của iPhone 18 Pro khi so với iPhone 17 Pro

Giới thạo tin nhận định Apple có thể đã thực hiện những điều chỉnh quan trọng về mặt công nghệ để đạt được bước tiến này. Một số thành phần trong hệ thống Face ID, như flood illuminator, nhiều khả năng sẽ được tích hợp ẩn dưới tấm nền màn hình. Việc “giấu” bớt linh kiện giúp giảm diện tích cần thiết cho cụm cảm biến, qua đó thu nhỏ Dynamic Island mà không ảnh hưởng đến khả năng nhận diện.

Ở các chi tiết còn lại, thiết kế tổng thể của iPhone 18 Pro dường như không có nhiều thay đổi. Viền màn hình được cho là giữ nguyên kích thước so với thế hệ trước, phù hợp với những dự đoán ранее từ các nguồn rò rỉ uy tín. Điều này cho thấy Apple có thể đang tập trung vào việc tinh chỉnh trải nghiệm thay vì thay đổi mạnh về ngoại hình.

Đáng chú ý, Dynamic Island phiên bản thu nhỏ có thể không chỉ xuất hiện trên dòng Pro. Một số thông tin cho rằng toàn bộ dòng iPhone 18, bao gồm cả bản tiêu chuẩn và phiên bản Air 2, đều sẽ được áp dụng thiết kế mới này.

Miếng dán màn hình được cho là của iPhone 18 Pro

Dù vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, nhưng những rò rỉ hiện tại đang cho thấy định hướng rõ ràng của Apple trong việc tối ưu hóa không gian hiển thị. Nếu trở thành hiện thực, iPhone 18 sẽ là một bước tiến nữa trong hành trình đưa màn hình smartphone tiến gần hơn đến thiết kế “toàn vẹn” thực sự.