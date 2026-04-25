Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng máy lọc không khí

Máy lọc không khí ngày càng phổ biến trong các gia đình, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM – nơi chất lượng không khí thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bụi mịn và ô nhiễm. Tuy nhiên, không ít người dùng vẫn đang hiểu chưa đúng về cách vận hành thiết bị này, dẫn đến hiệu quả lọc không như kỳ vọng, thậm chí gây lãng phí điện năng.

Không phải cứ bật là sạch: Hiểu đúng về cách vận hành

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là máy lọc không khí chỉ cần bật lên là có thể “làm sạch toàn bộ không gian”. Trên thực tế, hiệu quả của thiết bị phụ thuộc rất lớn vào điều kiện môi trường.

Nếu sử dụng trong phòng mở cửa, không khí ô nhiễm từ bên ngoài liên tục tràn vào, khiến máy phải hoạt động quá tải nhưng vẫn không thể duy trì chất lượng không khí ổn định. Vì vậy, nguyên tắc cơ bản là cần đóng kín cửa khi vận hành để đảm bảo hiệu quả lọc.

Bật 24/24 chưa chắc là tốt

Nhiều gia đình có thói quen bật máy liên tục cả ngày với suy nghĩ càng chạy nhiều càng sạch. Tuy nhiên, điều này không chỉ làm tăng điện năng tiêu thụ mà còn khiến bộ lọc nhanh xuống cấp.

Trong điều kiện bình thường, chỉ cần sử dụng máy khoảng vài giờ mỗi ngày, hoặc vào những thời điểm không khí kém chất lượng, là đã đủ để cải thiện môi trường sống. Việc lạm dụng thiết bị có thể khiến chi phí vận hành tăng lên mà hiệu quả không tương xứng.

Đặt sai vị trí: Sai lầm âm thầm nhưng phổ biến

Vị trí đặt máy ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông và lọc không khí, nhưng lại thường bị bỏ qua. Nhiều người đặt máy sát tường, gần rèm hoặc các vật cản, khiến luồng khí bị hạn chế.

Để thiết bị hoạt động hiệu quả, nên đặt máy ở nơi thông thoáng, cách tường một khoảng nhất định và tránh bị che chắn. Với phòng ngủ, nên đặt cách giường một khoảng hợp lý để vừa đảm bảo hiệu quả lọc, vừa không gây khó chịu khi sử dụng.

Không phải lúc nào cũng cần chạy công suất cao

Một sai lầm khác là luôn để máy ở chế độ mạnh nhất. Trong khi đó, mức độ ô nhiễm không khí thay đổi theo thời điểm và không gian.

Việc điều chỉnh công suất phù hợp không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị. Nhiều dòng máy hiện nay đã tích hợp cảm biến chất lượng không khí, cho phép tự động điều chỉnh – người dùng nên tận dụng tính năng này.

Bỏ quên việc vệ sinh và thay bộ lọc

Máy lọc không khí chỉ hoạt động hiệu quả khi bộ lọc còn sạch và hoạt động tốt. Tuy nhiên, không ít gia đình sử dụng trong thời gian dài mà không vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc định kỳ.

Bụi bẩn tích tụ lâu ngày sẽ làm giảm khả năng lọc, thậm chí khiến máy trở thành nguồn phát tán bụi ngược lại môi trường. Do đó, việc vệ sinh và thay bộ lọc theo khuyến cáo của nhà sản xuất là điều cần thiết.

Chọn máy không phù hợp: Lãng phí mà vẫn kém hiệu quả

Không phải máy lọc không khí nào cũng phù hợp với mọi không gian. Việc chọn thiết bị có công suất nhỏ cho phòng lớn sẽ khiến hiệu quả lọc giảm đáng kể. Ngược lại, máy quá lớn cho không gian nhỏ lại gây lãng phí.

Người dùng cần lưu ý đến diện tích phòng và các thông số như lưu lượng gió để lựa chọn sản phẩm phù hợp, thay vì chỉ dựa vào giá thành.

Máy lọc không khí là giải pháp hữu ích giúp cải thiện môi trường sống, nhưng không phải cứ “mua về là xong”. Những sai lầm trong cách sử dụng có thể khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả, thậm chí gây lãng phí không cần thiết.