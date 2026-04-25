Hãng xe xây nhà máy ở Việt Nam sắp ra mắt công nghệ đỗ xe 'đỉnh chóp': Gọi xe bằng điện thoại, tìm chỗ trống, đỗ xe ở góc cụt không cần người lái

Việc tìm chỗ đỗ xe – một trong những “nỗi ám ảnh” quen thuộc của người dùng đô thị – có thể sắp trở thành câu chuyện của quá khứ, khi OMODA & JAECOO chuẩn bị trình làng công nghệ đỗ xe thông minh không người lái Valet Parking Driver (VPD) trên quy mô toàn cầu.

Theo kế hoạch, ngày 26/4 tới đây, công nghệ VPD sẽ chính thức ra mắt thông qua một bài thử nghiệm thực tế quy mô lớn.

Khác với các hệ thống hỗ trợ đỗ xe truyền thống (APA) vẫn yêu cầu người lái can thiệp hoặc phụ thuộc vào vạch kẻ, VPD cho phép xe tự vận hành mà không cần người ngồi sau vô lăng. Người dùng có thể rời xe và kích hoạt chế độ đỗ từ xa, toàn bộ quá trình còn lại sẽ được hệ thống xử lý.

Trong sự kiện ra mắt, công nghệ này sẽ được thử nghiệm trên ba mẫu xe hybrid SHS gồm JAECOO J5 SHS-H, JAECOO J7 SHS-P và OMODA C7 SHS-P, với sự tham gia chứng kiến của gần 100 đại diện nhà phân phối, báo chí và KOL quốc tế.

Kịch bản đầu tiên tập trung vào khả năng điều khiển xe từ xa thông qua ứng dụng di động. Người dùng có thể gọi xe tự động rời khỏi vị trí đỗ và di chuyển đến điểm đón, trong khi hệ thống liên tục nhận diện chướng ngại vật như người đi bộ, phương tiện khác hay vật cản để điều chỉnh lộ trình theo thời gian thực.

Ở kịch bản thứ hai, xe sẽ tự tìm kiếm vị trí trống và thực hiện toàn bộ thao tác đỗ sau khi người dùng rời khỏi xe. Quá trình này bao gồm di chuyển, căn chỉnh, tắt máy và khóa xe mà không cần bất kỳ thao tác trực tiếp nào từ người lái.

Đáng chú ý, kịch bản thứ ba đặt công nghệ vào cuộc so tài với người lái giàu kinh nghiệm trong những điều kiện khó như bãi đỗ chật hẹp hoặc vị trí cụt. Các tiêu chí đánh giá gồm hiệu suất, số lần đánh lái và độ chính xác, qua đó cho thấy mức độ hoàn thiện của hệ thống trong những tình huống thực tế.

Việc phát triển VPD được xem là một bước tiến trong hệ sinh thái di chuyển thông minh, nơi các công nghệ tự động hóa ngày càng đóng vai trò trung tâm. Không chỉ giải quyết bài toán đỗ xe, hệ thống này còn góp phần định hình lại trải nghiệm di chuyển, khi người dùng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào thao tác thủ công.

Theo khuyến nghị từ nhà sản xuất, VPD là tính năng hỗ trợ lái xe, chỉ sử dụng trong bãi đỗ kín và không áp dụng trên đường công cộng. Người dùng vẫn cần sẵn sàng can thiệp khi cần thiết để đảm bảo an toàn.