Ưu đãi tháng 4 vào giai đoạn cuối, loạt SUV Omoda & Jaecoo đang giảm giá ra sao?

Chương trình ưu đãi tháng 4 của Omoda & Jaecoo Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối, khi thời gian không còn nhiều cũng khiến áp lực “chốt đơn” gia tăng, đặc biệt với những phiên bản số lượng giới hạn. Với loạt ưu đãi lên tới hàng chục triệu đồng, đây được xem là thời điểm dễ tiếp cận các mẫu SUV công nghệ hơn so với trước.

Omoda C5 phiên bản hybrid.

Ở phân khúc phổ thông, Omoda C5 có giá từ 469,1 triệu đồng, đi kèm ưu đãi 5 năm miễn phí xăng xe và hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu (áp dụng có điều kiện). Mức giá cùng chính sách hỗ trợ giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu, phù hợp với nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc gia đình trẻ.

Trong khi đó, Jaecoo J7 bản Flagship VIN 2025 hiện có giá 699 triệu đồng (áp dụng có điều kiện), kèm các ưu đãi như 5 năm miễn phí xăng xe, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và gói quà tặng 30 triệu đồng.

Ở mức giá này, J7 trở thành một trong những lựa chọn SUV hạng C dễ tiếp cận, trong khi vẫn giữ động cơ 1.6 Turbo công suất 183 mã lực, hộp số DCT 7 cấp và tiêu chuẩn an toàn 5 sao EURO NCAP. Mẫu xe cũng ghi nhận kết quả tích cực tại Anh Quốc khi nhiều tháng đầu năm 2026 dẫn đầu doanh số SUV.

Ở nhóm xe hybrid, Jaecoo J7 SHS được áp dụng ưu đãi gồm 7 năm miễn phí xăng xe, lãi suất 0% trong 12 tháng và gói quà tặng 45 triệu đồng. Mẫu xe sử dụng hệ thống Super Hybrid System với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 0,52L/100km trong điều kiện lý tưởng.

Jaecoo J7 về mức giá dễ chịu sau khuyến mại.

Trong khi đó, Omoda C5 SHS-H – mẫu xe mới ra mắt – áp dụng ưu đãi cho 99 khách hàng đầu tiên, tương đương 8 năm đổ xăng miễn phí, trị giá khoảng 80 triệu đồng. Giá ưu đãi ở mức 599 triệu đồng cho bản Premium và 669 triệu đồng cho bản Flagship.

Điểm đáng chú ý của chương trình không nằm ở một mẫu xe riêng lẻ, mà ở việc kết hợp đồng thời giá bán cạnh tranh, hỗ trợ tài chính và giảm chi phí vận hành.

Tại Việt Nam, hãng đang triển khai nhà máy sản xuất tại Hưng Yên thông qua liên doanh với Geleximco, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026.