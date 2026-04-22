Thợ Điện Máy Xanh: Tham vọng thống lĩnh mảng B2B, kỳ vọng lợi nhuận tăng 55%/năm

Thay vì đi theo lối mòn của thị trường bán lẻ truyền thống, DMX đã chủ động khai phá một "vùng đất mới": Thị trường dịch vụ chăm sóc gia đình quy mô quốc gia.

Đây không đơn thuần là giải pháp tình thế, mà là chiến lược tiên phong của đơn vị dẫn đầu nhằm khai thác tầng giá trị mới dựa trên hệ sinh thái sẵn có.

Sự chuyển dịch từ "bán sản phẩm" sang "cung cấp giải pháp"

Cốt lõi của sự chuyển mình này nằm ở triết lý kinh doanh mang tính bước ngoặt. Trong mô hình bán lẻ hữu hình, mối quan hệ giữa nhà bán lẻ và người tiêu dùng thường bị ngắt quãng ngay sau khi bàn giao sản phẩm.

Hiện nay, DMX đang hiện thực hóa tầm nhìn về một nền tảng tích hợp đa dịch vụ khép kín, nơi Bán lẻ - Dịch vụ - Tài chính cộng hưởng để dẫn dắt chu kỳ tiêu dùng tiếp theo.

Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào việc mở rộng diện tích mặt bằng, thay vào đó tập trung vào chiều sâu vận hành trên nền tảng tệp khách hàng khổng lồ sẵn có.

Thợ DMX trong một buổi lễ ra quân đón đầu mùa nóng.

Mảng dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh (Thợ DMX) đã chính thức được nâng tầm từ một bộ phận hậu mãi nội bộ trở thành mắt xích then chốt và là một trong 5 trụ cột tăng trưởng chiến lược của doanh nghiệp.

Chiến lược này hướng tới việc cung cấp một giải pháp chăm sóc trọn vòng đời thiết bị, bao quát trọn vẹn mọi giai đoạn từ lúc khách hàng bắt đầu mua sắm cho đến khi có nhu cầu thay thế. Quy trình bắt đầu ngay tại giai đoạn mua sắm với dịch vụ giao hàng và lắp đặt chuyên nghiệp tận nhà.

Tiếp đó, trong suốt quá trình sử dụng, Thợ DMX cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ nhằm đảm bảo thiết bị luôn hoạt động ổn định, an toàn và kéo dài tuổi thọ.

Khi phát sinh sự cố, đội ngũ sẽ đảm nhận các khâu bảo hành và sửa chữa một cách minh bạch, chuyên nghiệp, giúp xóa bỏ nỗi lo về tình trạng thợ lẻ tay nghề kém hay thiếu trách nhiệm trên thị trường. Cuối cùng, tại giai đoạn thay thế, DMX tiếp tục đồng hành để hỗ trợ khách hàng nâng cấp lên các thiết bị công nghệ mới hiện đại hơn.

Bằng cách lấp đầy những khoảng trống về sự minh bạch và uy tín trên thị trường dịch vụ gia đình, DMX không chỉ bán ra một món hàng điện tử, mà đang bán cho khách hàng "Sự an tâm và chất lượng dịch vụ trọn đời". Đây chính là bệ phóng quan trọng giúp DMX tối ưu hóa lợi nhuận và khẳng định vị thế đơn vị dẫn dắt thị trường dịch vụ tiện ích tại Việt Nam.

Thị trường dịch vụ tỷ USD còn nhiều khoảng trống

Thị trường dịch vụ sửa chữa và bảo trì tại Việt Nam (Home Services) vốn tồn tại nhiều lỗ hổng lớn với chất lượng không đồng nhất và tình trạng thiếu minh bạch về giá cả. Thực trạng thị trường đang rất phân mảnh, tay nghề thợ không đồng đều và đặc biệt là chưa có một thương hiệu tầm cỡ quốc gia nào đứng ra chịu trách nhiệm cuối cùng khi xảy ra sự cố.

Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc thiết bị gia đình (Home Care) đang tăng trưởng mạnh mẽ cùng với sự cải thiện của thu nhập trung bình, nhưng thị trường vẫn thiếu vắng một đơn vị thực sự chi phối. Điện Máy Xanh xác định đây là cơ hội vàng để tiên phong lấp đầy khoảng trống, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ gia đình thông qua việc chuẩn hóa chất lượng trên quy mô toàn quốc.

Hoạt động của Thợ DMX đảm nhận toàn diện các dịch vụ hậu cần cốt lõi từ giao hàng, lắp đặt đến bảo hành và sửa chữa chuyên sâu. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa khâu bán hàng và hậu mãi này giúp doanh nghiệp hoàn thiện mô hình kinh doanh khép kín, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng ngay từ những điểm chạm nhỏ nhất.

Sức mạnh thực thi của Thợ DMX dựa trên một hệ sinh thái hạ tầng vật lý và nhân sự mà các đối thủ rất khó để sao chép trong ngắn hạn. Đội ngũ nòng cốt bao gồm 8.000 nhân viên lành nghề đã được quy chuẩn hóa toàn diện về quy trình vận hành và tác phong chuyên nghiệp nhằm xây dựng niềm tin tuyệt đối với khách hàng. Hệ thống vận hành này tựa trên nền tảng hạ tầng đồ sộ gồm 300 kho hàng, 700 xe tải cùng mạng lưới điểm chạm hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Ưu thế vượt trội của doanh nghiệp còn đến từ sự minh bạch và uy tín của thương hiệu mẹ (MWG), giúp xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về tình trạng "chặt chém" giá dịch vụ thường thấy trên thị trường. Toàn bộ quy trình được điều phối trơn tru thông qua hệ thống công nghệ ERP và CRM, tích hợp trực tiếp lên Super App để tiếp cận hiệu quả tệp 18 triệu khách hàng định danh.

Mô hình kinh doanh của Thợ DMX được triển khai theo chiến lược "mũi tên hai đầu" nhằm tối ưu hóa đồng thời cả chiều sâu khách hàng cũ và mở rộng khách hàng mới. Ở nhánh phục vụ nội bộ, đơn vị tập trung khai thác doanh thu lặp lại từ tệp khách hàng khổng lồ sẵn có bằng cách chăm sóc trọn vòng đời sản phẩm với mục tiêu CAGR doanh thu đạt 15%.

Nhánh thứ hai đóng vai trò mũi nhọn tiến đánh thị trường B2B và các nhãn hàng, cung cấp dịch vụ lắp đặt và bảo hành ủy quyền cho các hãng điện tử lớn cũng như các doanh nghiệp ngoài hệ thống. Đây được kỳ vọng là động lực tăng trưởng đột phá trong giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu CAGR doanh thu mảng ngoài đạt 65% và CAGR lợi nhuận đạt tới 55%. Việc tận dụng hạ tầng sẵn có để phục vụ các đối tác bên ngoài không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí cố định mà còn mở ra không gian tăng trưởng không giới hạn cho doanh nghiệp trong tương lai.

Động lực Re-rating cho cổ phiếu

Hiệu quả tài chính từ mảng Thợ DMX được kỳ vọng sẽ tạo ra "cú hích" đáng kể trong việc định giá lại (re-rating) giá trị doanh nghiệp nhờ sự chuyển dịch cơ cấu lợi nhuận sang các mảng có biên sinh lời cao. Theo dự phóng đến năm 2030, mảng dịch vụ này sẽ đóng góp khoảng 8.287 tỷ đồng doanh thu (tương đương khoảng 2% doanh thu) va mang về tới 2.576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chiếm 5% tỷ trọng lợi nhuận cho DMX.

Điểm ấn tượng nhất nằm ở tốc độ tăng trưởng bứt phá với chỉ số CAGR lợi nhuận sau thuế đạt 26%, vượt xa mức tăng trưởng doanh thu 15%. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận ròng vượt trội của mảng dịch vụ so với lĩnh vực bán lẻ phần cứng truyền thống.

Đối với các nhà đầu tư, sự hiện diện của mảng dịch vụ với dòng tiền ổn định chính là chất xúc tác quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro chu kỳ vốn có của ngành bán lẻ công nghệ. Việc dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình cung cấp giá trị trọn đời không chỉ nâng cao tỷ lệ duy trì khách hàng mà còn gia tăng biên lợi nhuận ròng trong dài hạn.

Đây là cơ sở vững chắc để các định chế tài chính áp dụng mức P/E cao hơn khi định giá cổ phiếu theo mô hình "cỗ máy in tiền" bền vững, thay vì chỉ nhìn nhận doanh nghiệp dưới góc độ một đơn vị bán lẻ thông thường.

Lộ trình này đã được minh chứng qua những kết quả thực tế đầy thuyết phục trong quý 1/2026. Doanh thu mảng Thợ đạt 701 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, mảng phục vụ khách hàng ngoài hệ thống (B2B) cho thấy tiềm năng bùng nổ khi tăng trưởng kỷ lục 63%, ghi nhận doanh thu 125 tỷ đồng. Những số liệu này không chỉ khẳng định sức mạnh của một trụ cột chiến lược mới mà còn mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn vượt xa khuôn khổ của các cửa hàng vật lý.

Thợ DMX chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hệ sinh thái Nền tảng tích hợp Bán lẻ - Dịch vụ - Tài chính của Điện Máy Xanh. Sự thành công bước đầu này đóng vai trò là bảo chứng vững chắc cho mục tiêu chinh phục cột mốc 13.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2030.

Thông điệp cốt lõi dành cho các nhà đầu tư là hãy đánh giá Điện Máy Xanh như một nhà cung cấp giải pháp gia đình toàn diện đang nắm giữ hạ tầng dịch vụ và hậu cần lớn nhất Việt Nam. Việc dẫn dắt thị trường dịch vụ gia đình không chỉ tạo ra nguồn doanh thu mới mà còn xây dựng một "hàng rào" bảo vệ khách hàng vững chắc thông qua sự tin cậy trọn đời.