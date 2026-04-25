Ngoài liên tục khuyễn mãi, Mitsubishi còn muốn kích cầu doanh số theo cách này

Trong bối cảnh nhiều hãng xe tìm cách tiếp cận người dùng ngoài showroom, Mitsubishi Motors Việt Nam gần đây xuất hiện tại một số hoạt động liên quan đến thể thao và lối sống, trong đó có các giải chạy địa hình.

Giải chạy tại Nha Trang, nơi Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành, thuộc chuỗi City Trail từng được tổ chức tại Củ Chi và Tam Đảo. Đây là một trong nhiều hình thức các doanh nghiệp sử dụng để duy trì sự hiện diện ngoài hoạt động bán hàng.

Theo thông tin ban đầu, giải chạy kết hợp cả đường nhựa và đường mòn, với địa hình chính ở khu vực núi Cô Tiên. Ban tổ chức dự kiến đưa ra 4 cự ly gồm 5 km, 12 km, 21 km và 35 km. Một số hoạt động bên lề có thể được tổ chức, tuy nhiên hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về quy mô.

Trong quý I/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam bán ra 11.909 xe, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước và vẫn nằm trong nhóm 5 thương hiệu có doanh số cao trên thị trường. Lượng xe bán ra chủ yếu đến từ các mẫu Xpander (4.231 xe), Xforce (3.261 xe) và Destinator (2.994 xe).