Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo về loại nước lạ, gây kích thích vừa xuất hiện ở vùng biên

Theo Đức Nghĩa | 25-04-2026 - 17:15 PM | Thị trường

Loại nước này không rõ nguồn gốc, có biểu hiện gây kích thích thần kinh và hiện chưa có quy định xử lý cụ thể

Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị phối hợp quản lý hành vi sử dụng nước "Nậm thoong" (hay Kratom) trên địa bàn.

Theo Công an xã Lao Bảo, thời gian gần đây trên địa bàn xã đang nổi lên vấn đề giới trẻ có xu hướng sử dụng nước "Nậm thoong" - loại nước không rõ nguồn gốc, có biểu hiện gây kích thích thần kinh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp và đánh nhau gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an cảnh báo về loại nước lạ, gây kích thích vừa xuất hiện ở vùng biên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thu gom chai nhựa nghi chứa nước "Nậm thoong" được vứt lại ở nơi công cộng xã Lao Bảo sau khi sử dụng

Hoạt động mua bán, sử dụng loại nước này diễn ra nhỏ lẻ, khó phát hiện, trong khi hiện chưa có quy định xử lý cụ thể, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Để kịp thời phòng ngừa, Công an xã Lao Bảo đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN xã Lao Bảo và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức; quản lý, giáo dục con em không tham gia sử dụng các loại nước không rõ nguồn gốc; đồng thời phối hợp nắm tình hình tại khu dân cư.

Đoàn Thanh niên xã Lao Bảo đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của nước "Nậm thoong" chủ động phát hiện, cung cấp thông tin các trường hợp có liên quan.

Các trường THCS, THPT trên địa bàn tăng cường công tác quản lý học sinh; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường; kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin với Công an xã đối với các trường hợp vi phạm hoặc có biểu hiện liên quan.

Các đơn vị chủ động phối hợp rà soát, nắm tình hình; khi phát hiện các hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng nước "Nậm thoong" thì kịp thời thông báo cho Công an xã để phối hợp quản lý, xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, nước "nậm thoong" được nấu từ một loài lá có xuất xứ ở nước ngoài. Nước có mùi thơm, màu nâu nhạt, thường được đựng trong chai nhựa và giá khoảng vài chục ngàn đồng/chai.

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên