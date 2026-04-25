Triển lãm Ô tô Trung Quốc 2026 đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh với sự tham gia của đông đảo giới truyền thông và các đối tác phân phối quốc tế. Sự kiện năm nay trở thành tâm điểm thu hút các đại lý bán xe từ khắp nơi trên thế giới.

Mục tiêu chính của họ là tìm kiếm những mẫu xe xanh được sản xuất tại Trung Quốc để đưa về thị trường nội địa. Xu hướng này xuất hiện khi giá xăng dầu toàn cầu đang chịu áp lực tăng cao, do những xung đột căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc hiện nay cũng đang nỗ lực tìm kiếm con đường xuất khẩu. Các hãng xe lớn của nước này đang thay đổi chiến lược từ tập trung nội địa sang mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế.

Tại triển lãm lần này, khoảng 1.450 chiếc xe ô tô được trưng bày. Trong đó có 181 mẫu xe điện mới ra mắt toàn cầu. Những con số này minh chứng cho vị thế trung tâm đổi mới của Trung Quốc trong ngành ô tô điện.

Trong số hàng nghìn đại diện nhà phân phối có mặt tại sự kiện, các doanh nghiệp từ Việt Nam cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Ông Cao Ngọc Nguyễn Duy, Giám đốc điều hành của GreenLynk, đã trực tiếp đến thăm trụ sở chính của Geely tại Hàng Châu.

Ông Huy cho biết đơn vị này đang có kế hoạch đưa thêm nhiều mẫu xe của thương hiệu Lynk & Co về Việt Nam. Mẫu xe SUV hybrid cắm điện cỡ lớn mang tên Lynk & Co 900 là sản phẩm trọng tâm mà đại lý này muốn ra mắt sớm trong quý 2/2026.

Sức hút của xe điện Trung Quốc không chỉ dừng lại ở các mẫu mã mới mà còn nằm ở chi phí vận hành. Theo đại diện đại lý từ Việt Nam, giá nhiên liệu tăng cao là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người tiêu dùng.

Các dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện đang nhận được sự quan tâm lớn từ những khách hàng chú trọng đến công nghệ pin và tiết kiệm chi phí sử dụng hàng ngày. Doanh nghiệp phân phối này cũng kỳ vọng doanh số bán hàng tại thị trường Việt Nam có thể tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026, nhờ xu hướng điện hóa.

Các số liệu thực tế cũng cho thấy sự bùng nổ của xe điện Trung Quốc trên quy mô toàn cầu. Trong quý đầu tiên của năm 2026, tập đoàn Geely đã bán được hơn 200.000 xe điện tại các thị trường ngoài Trung Quốc đại lục. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, hãng xe điện BYD cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi bán được gần 120.000 xe ra nước ngoài chỉ trong tháng 3. Doanh số bán xe điện theo ngày của hãng tại các quốc gia như Úc, New Zealand và Philippines đang tăng nhanh đáng kể.

Đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, việc đẩy mạnh bán hàng ở nước ngoài đang trở thành động lực quan trọng để cải thiện lợi nhuận. Khi nhu cầu xe điện trong nước sụt giảm và cuộc chiến giá cả kéo dài làm giảm biên lợi nhuận, thị trường quốc tế mang lại giá bán cao hơn và tỷ suất lợi nhuận tốt hơn.

Các chuyên gia phân tích dự báo rằng lợi nhuận ròng trên mỗi chiếc xe của các thương hiệu lớn sẽ tăng đáng kể, nhờ vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu này.

Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 còn đánh dấu một bước chuyển mình về mặt công nghệ. Ngành ô tô đang chuyển dịch từ việc chỉ tập trung vào động cơ điện sang phát triển hệ thống di chuyển thông minh.

Các yếu tố như phần mềm, trí tuệ nhân tạo và sự tích hợp hệ sinh thái kỹ thuật số đang trở thành những tiêu chuẩn mới để đánh giá lợi thế cạnh tranh của một chiếc ô tô điện. Sự quan tâm của các đại lý và chuyên gia quốc tế đối với triển lãm năm nay khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của công nghệ ô tô Trung Quốc trên bản đồ thế giới.