Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng xe Trung Quốc vừa ra mắt mẫu xe 'dáng Maserati, sức mạnh Lamborghini' nhưng giá chỉ bằng chiếc Toyota

Hữu Bách | 26-04-2026 - 16:30 PM | Thị trường

Denza Z Convertible - mẫu xe điện mui trần hiệu năng cao thuộc thương hiệu Denza của BYD vừa chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026, đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Trung Quốc trong tham vọng chinh phục phân khúc xe sang toàn cầu.

Mẫu xe mới gây chú ý nhờ thiết kế đậm phong cách Ý với những đường nét gợi liên tưởng tới Maserati, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài thanh lịch là cấu hình vận hành thuộc hàng siêu xe. Theo công bố, Denza Z sẽ sử dụng hệ dẫn động ba mô-tơ điện, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho tổng công suất khoảng 1.000 mã lực, ngang ngửa nhiều mẫu hypercar đình đám trên thế giới.

Phiên bản ra mắt lần này là biến thể mui trần 4 chỗ, sở hữu mui mềm bằng vải có thể đóng mở, phần đuôi xe được thiết kế lại để tạo tỷ lệ cân đối hơn so với bản coupe, đồng thời mang phong cách mềm mại và sang trọng hơn bản concept thiên hướng đường đua từng xuất hiện trước đó.

Không chỉ mạnh về hiệu suất, Denza Z còn được tích hợp loạt công nghệ mới nhất của BYD như hệ thống treo điện từ DiSus-M, gói hỗ trợ lái thông minh Eye of God, cùng nền tảng pin hỗ trợ sạc siêu nhanh flash charging, giúp tăng đáng kể khả năng cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp.

Điểm đặc biệt là Denza sẽ ưu tiên thị trường châu Âu và xuất khẩu quốc tế trước, thay vì mở bán ngay tại Trung Quốc. Sau màn ra mắt tại Bắc Kinh, mẫu xe dự kiến sẽ có màn trình diễn động tại Goodwood Festival of Speed ở Anh – sân khấu thường dành cho những mẫu xe hiệu năng cao đáng chú ý nhất thế giới.

Theo ước tính, Denza Z có giá bán tại Trung Quốc vào khoảng 400.000 - 500.000 nhân dân tệ (tương đương 58.600 – 73.200 USD). Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với Maserati GranCabrio Folgore, mẫu xe điện mui trần của Italy đang có giá khởi điểm 2,438 triệu nhân dân tệ tại Trung Quốc.

Với thiết kế sang, công nghệ cao, sức mạnh hơn 1.000 mã lực và giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều đối thủ châu Âu, Denza Z đang nổi lên như một “lá cờ đầu” mới trong chiến lược xuất khẩu xe điện cao cấp của BYD.

MPV ngang cỡ Kia Carnival từng được BYD đăng ký ở Việt Nam: Phiên bản mới có tầm hoạt động hơn 1.100 km, giá tương đương 760 triệu đồng

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại quả của Việt Nam khiến Tổng thống Hàn Quốc ăn không ngừng, xuýt xoa khen ngon - Xuất khẩu sang xứ sở kim chi tăng khủng 300%

Chiếc iPhone đã giảm hơn 20 triệu, đáng mua nhất lúc này

Khách sạn nhiều nơi cháy phòng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

15:21 , 26/04/2026
14:38 , 26/04/2026
13:02 , 26/04/2026
11:35 , 26/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên