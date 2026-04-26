Hãng xe Trung Quốc vừa ra mắt mẫu xe 'dáng Maserati, sức mạnh Lamborghini' nhưng giá chỉ bằng chiếc Toyota

Mẫu xe mới gây chú ý nhờ thiết kế đậm phong cách Ý với những đường nét gợi liên tưởng tới Maserati, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài thanh lịch là cấu hình vận hành thuộc hàng siêu xe. Theo công bố, Denza Z sẽ sử dụng hệ dẫn động ba mô-tơ điện, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho tổng công suất khoảng 1.000 mã lực, ngang ngửa nhiều mẫu hypercar đình đám trên thế giới.

Phiên bản ra mắt lần này là biến thể mui trần 4 chỗ, sở hữu mui mềm bằng vải có thể đóng mở, phần đuôi xe được thiết kế lại để tạo tỷ lệ cân đối hơn so với bản coupe, đồng thời mang phong cách mềm mại và sang trọng hơn bản concept thiên hướng đường đua từng xuất hiện trước đó.

Không chỉ mạnh về hiệu suất, Denza Z còn được tích hợp loạt công nghệ mới nhất của BYD như hệ thống treo điện từ DiSus-M, gói hỗ trợ lái thông minh Eye of God, cùng nền tảng pin hỗ trợ sạc siêu nhanh flash charging, giúp tăng đáng kể khả năng cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp.

Điểm đặc biệt là Denza sẽ ưu tiên thị trường châu Âu và xuất khẩu quốc tế trước, thay vì mở bán ngay tại Trung Quốc. Sau màn ra mắt tại Bắc Kinh, mẫu xe dự kiến sẽ có màn trình diễn động tại Goodwood Festival of Speed ở Anh – sân khấu thường dành cho những mẫu xe hiệu năng cao đáng chú ý nhất thế giới.

Theo ước tính, Denza Z có giá bán tại Trung Quốc vào khoảng 400.000 - 500.000 nhân dân tệ (tương đương 58.600 – 73.200 USD). Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với Maserati GranCabrio Folgore, mẫu xe điện mui trần của Italy đang có giá khởi điểm 2,438 triệu nhân dân tệ tại Trung Quốc.

Với thiết kế sang, công nghệ cao, sức mạnh hơn 1.000 mã lực và giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều đối thủ châu Âu, Denza Z đang nổi lên như một “lá cờ đầu” mới trong chiến lược xuất khẩu xe điện cao cấp của BYD.