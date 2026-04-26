Kiểm tra bất ngờ một loạt tiểu thương: Tịch thu hàng nghìn tấn sản phẩm sai phạm, có người bị phạt 125 triệu đồng

Hơn 1 tấn lòng lợn bốc mùi bị lực lượng QLTT Hưng Yên phát hiện trên một xe tải.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, mới đây, tại khu vực đường gom cánh đồng thuộc địa phận TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào (Hưng Yên), lực lượng chức năng tiến hành khám xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-121.75 do ông Vũ Văn H (sinh năm 1983, trú tại xã Như Quỳnh, Hưng Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 1,04 tấn sản phẩm động vật là lòng lợn tươi sống chưa qua chế biến. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi ôi thiu. Kết quả kiểm tra xác định số lòng lợn này không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, buộc phải tiêu hủy theo quy định. Ông H bị phạt 10 triệu đồng.

Sản phẩm thuốc lá nước ngoài không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ.

Tại Khánh Hòa, qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng quản lý thị trường đã tạm dừng xe gắn máy Wave alpha hiệu Honda (màu trắng) khi trên xe vận chuyển 2 thùng đồ có dấu hiệu nghi vấn.

Qua khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng hàng có cất giấu 900 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất không có tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa nói trên, đồng thời không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng quản lý thị trường Tuyên Quang tiến hành tiêu hủy loạt sản phẩm vi phạm.

Ở Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã kiểm tra 2 phương tiện ô tô đang lưu thông trên địa bàn có biểu hiện vận chuyển hàng hóa vi phạm. Trên xe phát hiện hơn 2,3 tấn thực phẩm đông lạnh gồm lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định gần 150 triệu đồng là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ số hàng hóa bị xử phạt với tổng số tiền 125 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Kiểm tra kho đông lạnh của một tiểu thương ở Quảng Ninh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm về nguồn gốc thực phẩm.

Tại Quảng Ninh, lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát điều tra và hải quan đã tiến hành khám Kho lạnh tại Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh do ông Nình A Dảu, địa chỉ: Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh là chủ hàng. Quá trình khám, Đoàn kiểm tra phát hiện 10,5 tấn chân gà đông lạnh được đựng trong 700 hộp carton, không có thông tin trên bao bì hàng hóa.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã tiến hành khám Kho lạnh tại Khu phố Hải Xuân 12, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh do ông Sẻn Văn Lèng (địa chỉ: Khu phố Hải Yên 1, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) là chủ hàng. Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện 3,3 tấn cánh gà đông lạnh được đựng trong 220 bao tải dứa.

Lực lượng chức năng tiếp tục khám Kho lạnh tại Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh do ông Sằn A Sàu, địa chỉ: Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh là chủ hàng. Tại đây phát hiện 12 tấn chân lợn cắt khúc đông lạnh được đựng trong 600 bao dứa xanh.

Đáng chú ý, cả 3 tiểu thương trên đều khai nhận mua số hàng trên của nhiều người không quen biết về để bán kiếm lời và không có hoá đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ 25,8 tấn chân lợn và chân, cánh gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.



