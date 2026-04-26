Hàng loạt xe giảm giá kỷ lục, có mẫu giảm gần tỷ đồng, nhảy xuống đấu với cả 'đàn em'

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026 đang trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất về giá bán. Hàng loạt mẫu xe từ nhiều phân khúc đồng loạt được điều chỉnh giảm sâu, từ vài chục đến cả gần tỷ đồng, nhằm kích cầu và dọn đường cho các sản phẩm mới.

Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ xuất hiện ở các mẫu xe tồn kho hay bán chậm, mà còn lan sang cả những dòng xe chiến lược, thậm chí là xe điện cao cấp.

Ford Mustang Mach-E giảm 900 triệu đồng

Mức giảm gây sốc nhất thị trường tháng 4 thuộc về Ford Mustang Mach-E. Từ giá niêm yết 2,599 tỷ đồng khi ra mắt vào tháng 8/2025, mẫu SUV điện này hiện chỉ còn 1,699 tỷ đồng, tương đương mức giảm lên tới 900 triệu đồng.

Không dừng lại ở giá bán, Ford còn tung ưu đãi miễn phí sạc trong 5 năm - một lợi thế lớn trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động. Như vậy, "dân chơi tốc độ" có thể thỏa sức đạp ga mà không phải lo tốn chi phí nhiên liệu.

Phiên bản đang bán tại Việt Nam là bản Premium AWD với 2 mô-tơ điện, công suất 395 mã lực, tầm hoạt động khoảng 550 km/lần sạc, tương đương hành trình từ Hà Nội đến Quảng Bình. Về khả năng nạp năng lượng, Mustang Mach-E tương thích với sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC 150 kW. Với trạm sạc nhanh, xe chỉ mất 10 phút để đi thêm 107 km hoặc khoảng 36 phút để nạp từ 10% lên 80% pin.

Hyundai Palisade giảm niêm yết tới 170 triệu

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, Hyundai Palisade bất ngờ được nhiều đại lý thông báo điều chỉnh giá niêm yết, với mức giảm 160 - 170 triệu đồng tùy phiên bản.

Trước đó, Hyundai Palisade cũng từng được ưu đãi tới 200 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản Exclusive 7 chỗ giảm từ 1,469 tỷ xuống còn 1,299 tỷ đồng, bản Exclusive 6 chỗ giảm từ 1,469 tỷ xuống 1,309 tỷ đồng. Trong khi đó, bản Prestige 7 chỗ giảm từ 1,559 tỷ xuống 1,399 tỷ đồng, và bản Prestige 6 chỗ giảm từ 1,589 tỷ xuống còn 1,429 tỷ đồng.

Phía TC Motor hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, song một khi được áp dụng, Palisade bản tiêu chuẩn thậm chí còn rẻ hơn cả Santa Fe bản tầm trung.

Động thái giảm giá được cho là nhằm “dọn kho” trước khi thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam, dự kiến vào quý III năm nay. Trước đó, mẫu xe này cũng từng được ưu đãi tới 200 triệu đồng. So với hình thức khuyến mại trước đây, việc điều chỉnh giá bán lần này nếu được áp dụng chính thức sẽ là bước đi rõ ràng hơn, đồng thời giúp mặt bằng giá của Palisade trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam.

Mazda CX-5 "đe dọa" cả SUV hạng B

Mazda CX-5 tiếp tục là tâm điểm của cuộc đua giá khi thiết lập mặt bằng giá mới "phá đảo" phân khúc SUV hạng C. Phiên bản tiêu chuẩn mới được niêm yết chỉ 699 triệu đồng, thậm chí giá thực tế xuống còn 689 triệu đồng sau ưu đãi. Ngoài ra các phiên bản còn lại cũng nhận ưu đãi lên tới 43 triệu đồng.

Trong bối cảnh vẫn dẫn đầu doanh số phân khúc, việc CX-5 tiếp tục hạ giá cho thấy chiến lược "đánh phủ đầu" nhằm duy trì vị thế trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đáng chú ý, các xe VIN 2025 đang được đại lý xả kho với giá từ 685 triệu đồng, thấp hơn tới 64 triệu đồng so với niêm yết cũ. Tuy nhiên, theo thông tin từ đại lý, số lượng xe còn lại không nhiều. Điều này đồng nghĩa khách hàng sẽ không có nhiều lựa chọn về màu sắc hay cấu hình như trước.

Đây là mức giá khiến CX-5 không chỉ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ cùng phân khúc mà còn gây sức ép sang cả SUV hạng B như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Toyota Yaris Cross. Thậm chí, CX-5 còn tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên CX-30 - mẫu xe cùng thương hiệu có giá bán tương đương.

MG RX5 giảm tới 249 triệu đồng

MG RX5 là một trong những mẫu xe có mức giảm sâu nhất phân khúc SUV hạng C, với ưu đãi lên tới 249 triệu đồng tại một số đại lý.

Việc giảm sâu để xả hàng phản ánh sức tiêu thụ chưa như kỳ vọng của RX5, trong bối cảnh các đối thủ như CX-5 hay Territory liên tục điều chỉnh giá và ưu đãi.

Giá thực tế của phiên bản LUX sản xuất năm 2024 hiện chỉ còn khoảng 580 triệu đồng, ngang ngửa nhiều mẫu SUV hạng B. Tuy nhiên, đây chủ yếu là xe tồn kho nên số lượng không nhiều và lựa chọn bị hạn chế.

Sau khi giảm, giá bán của MG RX5 chỉ còn ngang ngửa nhiều mẫu SUV đô thị cỡ B. Có thể kể đến Mitsubishi Xforce (599 - 680 triệu đồng), Kia Seltos (599 - 724 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (725 - 838 triệu đồng).

MG ZS rẻ ngang xe hạng A

80 triệu không phải con số lớn nếu so với mức giảm hàng trăm triệu của một số mẫu xe kể trên. Tuy nhiên, đây lại là một con số gây chú ý ở nhóm xe thuộc phân khúc SUV hạng B. MG ZS tham gia cuộc đua giảm giá với mức ưu đãi lên tới 83 triệu đồng tại một số đại lý miền Trung.

Dù là SUV hạng B, giá thực tế của MG ZS có thể cạnh tranh với xe hạng A.

Giá bán thực tế của xe chỉ còn khoảng 435 triệu đồng, ngang với các mẫu hatchback hạng A như Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo. Một số khu vực khác ghi nhận mức giảm từ 58 - 80 triệu đồng, kèm quà tặng phụ kiện.

Dù chưa có thế hệ mới kể từ năm 2021, MG ZS vẫn duy trì doanh số ổn định. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn buộc các đại lý phải linh hoạt về giá để giữ sức hút.