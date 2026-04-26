Dùng thử Dreame X60 Ultra: rất mạnh, nhưng điểm 'đáng tiền' lại nằm ở chỗ khác

Trong vài năm trở lại đây, thị trường robot hút bụi gần như đã chạm ngưỡng về phần cứng. Những con số như lực hút, dung tích hay tính năng tự động hóa ngày càng “phình to”, nhưng trải nghiệm thực tế lại không thay đổi quá nhiều.

Với Dreame X60 Ultra, có vẻ như điều này đã thay đổi phần nào.

Kích thước nhỏ là một lợi thế

Nếu chỉ nhìn thông số, Dreame X60 Ultra không khác quá nhiều các mẫu robot hút bụi cao cấp khác nhưng khi đặt vào nhà và dùng vài ngày liên tục, điểm dễ nhận ra nhất lại là kích thước.

Thân máy thấp hơn (7,95 mm) giúp robot chui được vào những khu vực mà nhiều model trước đây “bó tay”: gầm giường thấp, gầm sofa sát sàn, hay những kệ tủ thấp. Đây là khác biệt rất rõ trong sử dụng thực tế, vì đó chính là những chỗ bụi tích tụ nhiều nhất nhưng lại ít khi được dọn.

Trước đây, với robot cao hơn, người dùng thường phải dọn thủ công lại những khu vực này. Với X60 Ultra, tần suất phải làm việc đó giảm hẳn. Nhà sạch đều hơn chứ không phải sạch “bề mặt”.

Thiết kế nhỏ xinh của nó, kết hợp ﻿"mắt thần" là hệ thống cảm biến DToF có khả năng nâng hạ khá thú vị, đôi khi tạo cảm giác như một con thú cưng nhỏ đang đùa nghịch trong ngôi nhà của bạn, thỉnh thoảng vươn đôi mắt lên để nhìn ngó xung quanh.

Khả năng "leo rào" cũng là một điểm ấn tượng. X60 Ultra X60 có khả năng vượt qua bậc thềm đơn cao 4,5cm và ngưỡng cửa 8,8cm - mức cao bậc nhất trên thị trường.

Trạm sạc cũng là điểm đáng nói. Nó vẫn tương đối lớn, nhưng không còn kiểu “cồng kềnh chiếm chỗ” mà được thiết kế đẹp hơn, trông hài hoà hơn khi xuất hiện trong không gian phòng khách hoặc góc bếp.

Lực hút rất mạnh, nhưng không phải lúc nào cũng cần

36.000Pa là con số gây chú ý khi lực hút của X60 Ultra đã ngang ngửa với những mẫu robot hút bụi cầm tay nhưng trong thực tế sử dụng trong nhà bạn sẽ hiếm khi dùng đến mức này.

Ở chế độ tự động, robot gần như chỉ tăng lực hút khi gặp thảm hoặc khu vực nhiều bụi. Với sàn gạch hoặc gỗ thông thường, mức hút trung bình đã đủ sạch. Việc này cũng hợp lý vì chạy max công suất vừa ồn, vừa hao pin mà không mang lại khác biệt rõ rệt.

Điểm đáng giá hơn nằm ở sự ổn định. Robot hút sạch ngay từ lần chạy đầu, ít khi phải chạy lại. Với nhà có tóc rụng nhiều hoặc bụi mịn, X60 Ultra xử lý khá “gọn gàng” nhờ hệ thống chổi kép chống rối HyperStream.

Trên thảm, sức mạnh mới thực sự phát huy. Những robot yếu hơn thường chỉ hút lớp bụi phía trên, còn X60 Ultra kéo được bụi sâu hơn trong sợi vải. Nếu nhà có thảm dày hoặc nuôi thú cưng, đây là khác biệt có thể cảm nhận được.

Nhưng nếu nhà chủ yếu là sàn cứng, không thảm, thì rõ ràng mức công suất này hơi “dư”. Và đó là lý do không phải ai cũng cần đến nó.

Nhưng đây mới là nâng cấp đáng giá nhất

Thứ khiến trải nghiệm với X60 Ultra khác biệt không phải là lực hút, mà là việc… ít phải can thiệp hơn.

Robot nhận diện vật cản ở mức rất tốt. Dây điện, dép, đồ chơi nhỏ, thậm chí những mảnh giấy vụn – những thứ thường khiến robot bị kẹt – giờ ít gây vấn đề hơn. Trong quá trình dùng thực tế, số lần phải chạy lại đi “giải cứu” robot giảm đáng kể.

Quan trọng hơn, nó không né vật cản quá xa. Nhiều robot trước đây tránh rất rộng, dẫn đến bụi quanh chân bàn, chân ghế bị bỏ sót. X60 Ultra tiến sát hơn, làm sạch sát mép hơn, nên tổng thể sàn nhìn “gọn” hơn sau mỗi lần dọn.

Một điểm khác cũng dễ nhận ra là cách robot di chuyển. Nó ít va chạm mạnh, di chuyển mượt và có logic hơn, không còn kiểu “đi loạn rồi mới tối ưu” như các đời cũ.

Với những người đã từng dùng robot hút bụi, đây chắc chắn là nâng cấp đáng giá hơn nhiều so với việc tăng thêm vài nghìn Pa lực hút.

Lau nhà ổn, nhưng chưa phải tốt nhất thị trường

X60 Ultra vẫn dùng giẻ lau xoay kép – giải pháp phổ biến hiện nay. Trong điều kiện bình thường, nó đủ xử lý các vết bẩn nhẹ, dấu chân hoặc nước đổ.

Vấn đề chỉ lộ ra khi sàn quá bẩn. Vì giẻ không được làm sạch liên tục trong quá trình lau, nên nếu gặp vết bẩn lớn, robot có thể “kéo” vết bẩn đó đi một đoạn trước khi quay về trạm giặt.

Điều này không phải lỗi riêng của X60 Ultra mà là hạn chế chung của dạng giẻ xoay. So với các hệ thống lau dạng con lăn mới hơn, trải nghiệm lau chưa “đã” bằng.

Bù lại, nhờ thân máy nhỏ, robot lau được nhiều khu vực hơn – đặc biệt là những chỗ thấp. Và trong thực tế, việc lau được nhiều chỗ hơn đôi khi lại quan trọng hơn việc lau “sạch tuyệt đối” ở một điểm.

Kết luận: đáng tiền ở trải nghiệm, không phải thông số

Dreame X60 Ultra là kiểu sản phẩm mà nếu chỉ đọc thông số sẽ thấy “mạnh thật”, nhưng khi dùng thực tế lại nhận ra thứ đáng giá nằm ở chỗ khác.

Nó không làm sạch theo kiểu gây ấn tượng một lần, mà là giữ nhà sạch đều mỗi ngày, ít phải can thiệp, ít phải dọn lại. Những thứ nhỏ như chui gầm tốt hơn, ít kẹt hơn, lau sát mép hơn – cộng lại thành khác biệt lớn theo thời gian.

Mức giá 29,99 triệu đồng khiến nó không phải lựa chọn cho số đông. Nhưng nếu đã từng dùng robot và thấy phiền vì phải dọn lại, phải cứu robot, hoặc nhà có nhiều khu vực khó tiếp cận, X60 Ultra giải quyết khá đúng những vấn đề đó.