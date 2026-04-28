Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Quốc

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tiếp tục tăng tốc mạnh trong quý I/2026, qua đó củng cố vị thế là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 30 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 3/2026, giá trị xuất khẩu đạt gần 13 tỷ USD, tăng hơn 60% so với tháng trước và tăng gần 52% so với cùng kỳ 2025 – mức tăng cho thấy đà phục hồi và mở rộng rất nhanh của ngành.

Xét theo thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến lớn nhất của hàng điện tử Việt Nam, với kim ngạch đạt hơn 12,3 tỷ USD trong quý I, tăng 65% và chiếm hơn 40% tổng xuất khẩu toàn ngành. Chỉ riêng tháng 3, xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 5,5 tỷ USD, tăng mạnh cả theo tháng lẫn theo năm.

Trung Quốc đứng thứ hai với mức tăng khoảng 20,7%, chiếm 14,3%. Tuy nhiên, riêng trong tháng 3, xuất khẩu sang thị trường này gần như đi ngang so với tháng trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tiếp theo là Hồng Kông với gần 3,1 tỷ USD, tăng hơn 50%, chiếm khoảng 10%.

Các thị trường lớn khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Xuất khẩu sang EU đạt gần 2,7 tỷ USD, tăng 26%, trong khi Hàn Quốc đạt 2,46 tỷ USD, tăng 24%. Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên hơn 1,6 tỷ USD, tăng tới 67%.

Đà tăng trưởng này tiếp nối xu hướng nhiều năm qua, khi nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện liên tục nằm trong “câu lạc bộ” xuất khẩu tỷ USD.

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam đánh giá, ngành điện tử Việt Nam trong 10 năm qua liên tiếp đứng đầu kim ngạch xuất khẩu, chiếm tỷ trọng trên 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu máy tính…

Theo Bộ Công thương, phát triển của ngành điện tử tại Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu nhờ thu hút được sự đầu tư lớn từ các tập đoàn đa quốc gia đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Với lợi thế đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm ngay tại Việt Nam của một số tập đoàn, các sản phẩm điện tử sản xuất trong nước khá đa dạng về chủng loại, màu sắc, mẫu mã… và đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, bức tranh tăng trưởng ngành điện tử không hoàn toàn miễn nhiễm trước những biến động của thế giới. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã khiến chi phí vận tải biển tăng đáng kể, đặc biệt trên các tuyến đi Mỹ và châu Âu.

"Đối với ngành điện tử, vốn có biên lợi nhuận không quá lớn, việc chi phí logistics tăng lên có thể tạo ra áp lực đáng kể. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp buộc phải chia sẻ chi phí phát sinh với đối tác hoặc tối ưu hóa quy trình sản xuất để duy trì khả năng cạnh tranh", đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho hay.

Ngoài ra, việc một số tuyến vận tải phải thay đổi lộ trình cũng có thể kéo dài thời gian vận chuyển, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu. Trước những rủi ro này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh chiến lược logistics, tăng mức tồn kho an toàn và mở rộng nguồn cung linh kiện từ nhiều khu vực khác nhau.