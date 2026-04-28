Vĩnh Long - động cơ lan toả tăng trưởng cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Theo Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, những địa phương nằm ở vị trí trung tâm tự nhiên như Vĩnh Long sẽ hưởng lợi sớm nhất, trở thành tâm điểm của dòng vốn dài hạn khi thị trường bất động sản bắt đầu sàng lọc khắt khe. Bài toán đầu tư lúc này không còn nằm ở kỳ vọng "sóng ảo" mà tập trung vào khả năng vận hành kinh tế và tạo ra dòng tiền thực.

Thưa Tiến sĩ, Chính phủ đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng giao thông ĐBSCL với mục tiêu đạt ít nhất 1.300km cao tốc vào năm 2030. Đáng chú ý, các trục huyết mạch này dường như đều hội tụ hoặc đi qua tỉnh Vĩnh Long. Ở góc độ chuyên gia, ông đánh giá thế nào về vai trò của mạng lưới này và tại sao Vĩnh Long lại được kỳ vọng trở thành "động cơ tăng trưởng" mới?

Chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân: Ở góc độ kinh tế vùng, mạng lưới 6 tuyến cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đơn thuần là hạ tầng giao thông, mà là công cụ tái cấu trúc không gian kinh tế. Khi các trục dọc – ngang hình thành, ĐBSCL lần đầu tiên có một "khung xương" logistics hiện đại, phá vỡ tình trạng chia cắt bởi sông ngòi, phụ thuộc nặng vào đường thủy và quốc lộ nhỏ hẹp như hàng chục năm qua.

Nhiều dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn sẽ là động lực mới thúc đẩy tỉnh phát triển. Trong ảnh: Công trình cầu Đại Ngãi 1 - (Ảnh Báo Vĩnh Long)

Trong kinh tế học phát triển, hạ tầng giao thông quyết định chi phí giao dịch và bán kính thị trường. Khi thời gian vận chuyển rút ngắn, chi phí logistics giảm, chuỗi giá trị nông sản – thủy sản – chế biến sẽ được tổ chức lại theo quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn. Khi đó, ĐBSCL không còn là "vựa nguyên liệu" mà có thể trở thành trung tâm chế biến, trung chuyển và xuất khẩu với giá trị gia tăng cao hơn.

Điểm đáng chú ý là các tuyến này đều hội tụ hoặc đi qua Vĩnh Long. Đây không phải là ngẫu nhiên về địa lý, mà là quy luật của kinh tế không gian. Vĩnh Long nằm ở vị trí trung tâm tự nhiên giữa các tiểu vùng: kết nối Cần Thơ – TP.HCM theo trục dọc, và kết nối duyên hải – bán đảo Cà Mau theo trục ngang. Khi các cao tốc hoàn thiện, Vĩnh Long sẽ trở thành nút giao logistics của toàn vùng, nơi dòng hàng hóa, dòng người và dòng đầu tư buộc phải đi qua.

Những địa phương "ở giữa" như Vĩnh Long thường có lợi thế đặc biệt khi hạ tầng bùng nổ. Họ không cần cảng biển lớn hay sân bay quốc tế, nhưng lại nắm giữ vai trò trạm trung chuyển chiến lược. Điều này tạo điều kiện hình thành các khu công nghiệp chế biến, trung tâm logistics, kho lạnh, dịch vụ thương mại và đô thị vệ tinh. Nói cách khác, Vĩnh Long có thể chuyển mình từ một tỉnh thuần nông thành trung tâm dịch vụ – công nghiệp hỗ trợ cho toàn ĐBSCL.

Quan trọng hơn, khi cao tốc tạo ra sự liên thông, mô hình phát triển sẽ dịch chuyển từ "mỗi tỉnh một nền kinh tế nhỏ" sang một thị trường vùng thống nhất. Lúc đó, Vĩnh Long không chỉ phát triển cho riêng mình, mà trở thành động cơ lan tỏa tăng trưởng cho các địa phương xung quanh thông qua liên kết sản xuất, phân phối và lao động.

Vì vậy, vai trò của mạng lưới cao tốc không dừng ở việc rút ngắn quãng đường, mà là tái định vị vai trò kinh tế của toàn vùng, và những "điểm trái tim" như Vĩnh Long chính là nơi được hưởng lợi sớm và mạnh mẽ nhất từ sự tái cấu trúc này.

Khi giao thông khơi thông mạch máu kinh tế, lĩnh vực bất động sản thường hưởng lợi đầu tiên. Tuy nhiên, thị trường đang có sự sàng lọc khắt khe, xu hướng nhà đầu tư đang tìm kiếm các sản phẩm có giá trị sử dụng thực tại các đô thị vệ tinh cửa ngõ. Xin ông cho biết quan điểm của mình?

Chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân: Xu hướng nhà đầu tư rời bỏ "sóng tin đồn" để quay về tìm giá trị sử dụng thực là một bước chuyển rất tích cực của thị trường. Sau nhiều chu kỳ tăng – giảm, thị trường đã tự sàng lọc: những sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng hạ tầng trong tương lai nhưng thiếu nền tảng khai thác thực tế đang dần mất sức hút. Thay vào đó, dòng tiền đang dịch chuyển về những nơi có khả năng tạo dòng tiền, tạo cư dân, tạo hoạt động kinh tế ngay.

Khi hạ tầng lớn hình thành tại Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt quanh các nút giao chiến lược như Vĩnh Long, lợi thế không còn nằm ở "đất rẻ", mà nằm ở khả năng khai thác thương mại – dịch vụ – lưu trú – logistics. Đây là bản chất của đô thị vệ tinh thời kỳ mới: không phải nơi để chờ tăng giá đất, mà là nơi để vận hành kinh tế.

Ở góc độ kinh tế học đô thị, giá trị bất động sản bền vững chỉ hình thành khi có ba yếu tố đồng thời: dòng người, dòng hàng hóa và dòng tiền dịch vụ. Cao tốc và hạ tầng liên vùng tạo ra hai dòng đầu tiên; còn dòng thứ ba chỉ xuất hiện khi khu vực đó phát triển được hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, kho bãi, lưu trú, chợ đầu mối, trung tâm phân phối. Những đô thị vệ tinh nằm ngay cửa ngõ giao thương lớn chính là nơi hội tụ đủ ba yếu tố này sớm nhất.

Vì vậy, nhà đầu tư hiện nay quan tâm đến câu hỏi: "Bất động sản này có thể khai thác gì trong 5–10 năm tới?" hơn là "giá sẽ tăng bao nhiêu?". Các sản phẩm gắn với trục giao thông, gần khu công nghiệp, trung tâm logistics, khu dân cư hiện hữu… sẽ có ưu thế vượt trội vì có thể khai thác cho thuê, kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu ở thực.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trưởng thành hơn. Bất động sản không còn được nhìn như một tài sản đầu cơ thuần túy, mà quay trở lại đúng bản chất là hạ tầng của hoạt động kinh tế. Và tại các đô thị vệ tinh cửa ngõ, nơi hạ tầng đang tái định hình không gian kinh tế vùng, những sản phẩm có "giá trị sử dụng thực" sẽ trở thành tâm điểm của dòng vốn dài hạn.

Xin cảm ơn ông!

