Xem trước Lexus ES 500e sắp ra mắt Việt Nam: Sedan thuần điện đi hơn 600 km/sạc, trang bị hàng ghế sau dễ ghi điểm đại gia Việt

Gian trưng bày của Lexus tại Auto China 2026 thu hút sự chú ý khi lần có sự góp mắt của mẫu sedan thuần điện Lexus ES 500e – cái tên được xác nhận sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Trong bối cảnh phân khúc sedan hạng sang đang dần chuyển dịch sang điện hóa, sự xuất hiện của ES 500e cho thấy cách hãng xe Nhật Bản không rời bỏ cuộc đua này.

ES 500e gây chú ý tại gian hàng Lexus ở Auto China 2026.

ES 500e thuộc thế hệ thứ 8 của dòng sedan hạng sang cỡ trung. Xe sở hữu kích thước tổng thể 5.140 x 1.920 x 1.560 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở đạt 2.950 mm – nhỉnh hơn bản động cơ đốt trong 5 mm về chiều dài. Khối lượng hơn 2,2 tấn phản ánh đặc trưng của một mẫu xe điện, nơi pin chiếm phần lớn cân nặng.

Ngoại hình của ES 500e vẫn mang DNA đặc trưng nhưng đã được làm mới rõ rệt. Phần đầu xe gây ấn tượng với mặt ca-lăng gần như được đóng kín hoàn toàn. Ba khe gió nhỏ phía dưới vừa đủ để đảm bảo hiệu quả làm mát, đồng thời giữ lại chút nét quen thuộc cho tổng thể thiết kế.

Cụm đèn trước thanh mảnh dạng chữ L kép, các đường nét gãy gọn chạy dọc thân xe tạo nên cảm giác liền mạch và dứt khoát hơn. Đáng chú ý, tay nắm cửa dạng ẩn, chi tiết quen mắt trên BMW 7 Series, cho thấy Lexus bắt đầu tiếp cận những chuẩn mực thiết kế mới, nơi khí động học và công nghệ được đặt ngang hàng với yếu tố thẩm mỹ.

Xe mang thiết kế tổng thể trẻ trung hơn thế hệ trước.

Bên trong khoang lái, ES 500e thể hiện rõ định hướng hiện đại hóa. Màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch độ phân giải Full HD kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch tạo nên giao diện trực quan, gọn gàng. Điểm thú vị nằm ở các chi tiết ốp tre xuất hiện khá nhiều ở khu vực táp-lô.

Không gian hàng ghế sau là nơi ES 500e thực sự ghi điểm. Với trục cơ sở gần 3 m, khoảng để chân rộng rãi đi kèm ghế bọc da tích hợp bệ đỡ bắp chân. Hành khách phía sau còn có bảng điều khiển trung tâm dạng cảm ứng, cho phép tùy chỉnh vị trí ghế, rèm che nắng hay các tiện ích khác một cách trực quan, giảm thiểu sự phụ thuộc vào người lái.

Không gian nội thất ES 500e.

Cung cấp sức mạnh cho ES 500e là hệ thống hai mô-tơ điện đặt ở hai trục, tạo thành cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Tổng công suất đạt gần 340 mã lực, cho phép xe tăng tốc 0–100 km/h trong 5,9 giây. Những con số này đủ để đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt nhưng vẫn giữ đúng tinh thần êm ái vốn là đặc trưng của Lexus.

Bộ pin mang lại phạm vi hoạt động tối đa khoảng 610 km theo tiêu chuẩn CLTC, đi kèm khả năng sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, giúp nạp từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Bảng điều khiển trung tâm ở hàng ghế sau.

Theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng, ES 500e dự kiến có giá khoảng 3 tỷ đồng khi về Việt Nam. Khi mang về Việt Nam, ES 500e sẽ gia nhập cuộc chơi sedan điện với các mẫu xe từ châu Âu như BMW i4 (3,759 tỷ đồng), Porsche Taycan (từ 4,76 tỷ đồng) hay Audi e-tron GT giá từ 5,2 tỷ đồng đến thương hiệu xe Trung Quốc như BYD Seal (từ 1,119 tỷ đồng).



