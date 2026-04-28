Lần đầu sau 2 tháng căng thẳng, chuyến hàng đầy tải âm thầm vượt Hormuz dưới 'chế độ ẩn danh' hướng thẳng tới một quốc gia châu Á

Sau gần 2 tháng eo biển Hormuz gần như tê liệt vì căng thẳng Mỹ - Iran, thị trường năng lượng toàn cầu vừa ghi nhận một diễn biến có thể tạo bước ngoặt: tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Mubaraz của UAE được cho là đã vượt qua Hormuz an toàn và đang trên hành trình tới Trung Quốc.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là chuyến LNG đầy tải đầu tiên rời Vịnh Ba Tư qua tuyến hàng hải chiến lược này kể từ khi khủng hoảng bùng phát, mở ra hy vọng dòng chảy năng lượng đang dần được nối lại.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, Mubaraz đã nạp LNG tại cơ sở Das Island của Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) từ đầu tháng 3. Sau đó, con tàu neo đậu trong vùng Vịnh nhiều tuần và bất ngờ ngừng phát tín hiệu định vị từ cuối tháng 3 – động thái thường được các tàu thương mại áp dụng khi di chuyển qua khu vực có nguy cơ xung đột hoặc bị giám sát chặt chẽ. Đến ngày 27/4, Mubaraz xuất hiện trở lại ở khu vực phía tây Ấn Độ, cho thấy con tàu nhiều khả năng đã âm thầm vượt Hormuz dưới trạng thái gần như “ẩn danh”.

Dữ liệu hiện tại cho thấy điểm đến của Mubaraz là một cảng tại Trung Quốc với thời gian cập bến dự kiến vào khoảng 15/5. Việc lô LNG đầu tiên sau nhiều tuần đình trệ hướng tới nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn nhất châu Á lập tức thu hút sự chú ý của giới giao dịch, bởi Trung Quốc là một trong những khách hàng nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới và có ảnh hưởng lớn đến xu hướng giá khí đốt khu vực.

Trước Mubaraz, dữ liệu hàng hải từng ghi nhận một tàu LNG rỗng rời Hormuz vào đầu tháng 4, song chưa có tàu nào chở đầy tải được xác nhận đi qua tuyến đường này. Nhiều tàu chở LNG từ Qatar - quốc gia xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, đã tiếp cận khu vực eo biển nhưng sau đó quay đầu vì lo ngại rủi ro an ninh. Điều đó khiến chuyến đi của Mubaraz trở thành tín hiệu hiếm hoi cho thấy hoạt động vận chuyển khí đốt qua Hormuz có thể đang dần được nối lại, dù vẫn còn nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng một chuyến tàu đơn lẻ chưa đủ để khẳng định Hormuz đã thực sự “mở cửa” trở lại. Điều thị trường chờ đợi là liệu trong những ngày tới có thêm các tàu LNG đầy tải tiếp tục rời vùng Vịnh hay không. Nếu dòng chảy này được khôi phục ổn định, áp lực nguồn cung có thể giảm đáng kể, giúp hạ nhiệt giá LNG, giảm bớt gánh nặng cho các nước nhập khẩu lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nền kinh tế châu Á đang phụ thuộc mạnh vào khí đốt hóa lỏng.