Chính thức bỏ dầu hỏa khỏi danh mục công bố giá cơ sở xăng dầu

Theo Thùy Linh | 28-04-2026 - 12:37 PM | Thị trường

Dầu hỏa sẽ không còn nằm trong danh mục các mặt hàng xăng dầu được cơ quan điều hành công bố giá cơ sở, từ ngày 29-4.

Ngày 28-4, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21 bãi bỏ một phần khoản 2 điều 1 của Thông tư 18 ngày 13-3-2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại các thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu.

Chính thức loại dầu hỏa khỏi danh mục công bố giá cơ sở xăng dầu. Ảnh minh họa

Bộ Công Thương bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 điều 1 của Thông tư số 18. Thông tư có hiệu lực từ ngày 29-4.

Khoản 2 điều 1 của Thông tư 18 quy định các mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm: Xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.

Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut để thực hiện công bố giá cơ sở.

Như vậy, với việc bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa", mặt hàng này sẽ chính thức bị loại khỏi danh mục công bố giá cơ sở xăng dầu.

Trên thực tế, những kỳ điều hành gần đây, mặt hàng dầu hỏa đã không còn xuất hiện trong danh mục các mặt hàng được liên bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở. Lý do trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định tạm ngừng công bố giá cơ sở đối với mặt hàng này đến 28-4.

Ở kỳ điều hành gần nhất, 15 giờ ngày 23-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.

Xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut180CST 3.5S: không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Trung Quốc siết xuất khẩu, 'mỏ vàng' lớn thứ 2 thế giới của Việt Nam bất ngờ được chú ý - Một DN kỳ vọng lợi nhuận tăng 227 lần

Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Quốc

Iran ra thông báo dừng xuất khẩu một mặt hàng quan trọng đến hết tháng 5

11:15 , 28/04/2026
Honda City 2026 chốt ra mắt ngay tháng sau: Thiết kế thêm cảm hứng từ Civic, nâng cấp công nghệ an toàn cạnh tranh Vios, Accent

11:11 , 28/04/2026
Hai siêu tàu dầu Nga bất ngờ 'bẻ lái' giữa Đại Tây Dương: Mức giá 'khủng' khiến những lô hàng diesel đổi hướng giữa chừng

11:10 , 28/04/2026
Sáng nay, giá bạc tiếp tục đi ngang

10:57 , 28/04/2026

