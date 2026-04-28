Sáng nay, giá bạc tiếp tục đi ngang

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.846.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.934.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 75,8 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 78,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), đi ngang so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp tục giao dịch quanh mức 76 USD/ounce, duy trì trong phạm vi hẹp khi các nhà đầu tư đánh giá những nỗ lực ngoại giao mới nhằm giải quyết xung đột Mỹ-Iran, vốn đã gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng lịch sử và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo các báo cáo, Tehran đã đưa ra một đề xuất mới cho Washington thông qua các nhà trung gian Pakistan, đề nghị mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ vẫn thận trọng về đề xuất này và dự kiến sẽ đáp trả bằng các đề nghị đối phó trong những ngày tới, với tham vọng hạt nhân của Tehran tiếp tục là một điểm mấu chốt lớn.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương quan trọng trong tuần này, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ).

Giá năng lượng tăng cao do xung đột ở Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và gia tăng kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc thậm chí thắt chặt hơn nữa, gây áp lực lên các kim loại quý không sinh lời.