Sáng nay, giá bạc tiếp tục chịu áp lực lớn

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 76,2 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 78,5 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:29 ngày 27/4, phục hồi so với phiên giảm cuối tuần trước nhưng vẫn giữ mức thấp dưới 80 triệu đồng/kg. Trong 7 ngày qua, giá bạc giảm khoảng 3,8%.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch dưới 76 USD/ounce, giữ nguyên mức giảm từ tuần trước khi các nỗ lực khôi phục đàm phán hòa bình Mỹ-Iran gặp trở ngại và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát dai dẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi dự kiến của các đặc phái viên cấp cao đến Islamabad để nối lại đàm phán với Iran, trong khi Tehran nhắc lại rằng họ sẽ không tham gia đàm phán nếu bị đe dọa hoặc phong tỏa.

Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh hơn 106 USD/thùng khi cuộc xung đột ở Trung Đông bước sang tuần thứ chín, gây ra điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mô tả là cú sốc nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử.

Rủi ro lạm phát gia tăng đã củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc thậm chí thắt chặt hơn nữa, gây áp lực lên các kim loại quý không sinh lời. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng dự kiến sẽ hành động thận trọng, với việc cắt giảm lãi suất dần dần được dự kiến dưới thời Chủ tịch mới Kevin Warsh.