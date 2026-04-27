Thương hiệu ô tô đang bán tại Việt Nam trình làng mẫu xe chỉ có trong 'phim viễn tưởng': Không vô lăng, không tài xế, phản xạ nhanh gấp 3 lần con người

Tập đoàn xe ô tô Geely của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu nguyên mẫu robotaxi chuyên dụng đầu tiên với tên gọi Eva Cab.

Khác với các phương tiện tự hành truyền thống thường được cải tiến dựa trên các dòng xe thương mại sẵn có, mẫu xe này được đội ngũ kỹ sư thiết kế hoàn toàn mới ngay từ giai đoạn sơ khai dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Xe tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Step 3.5 với quy mô 196 tỷ tham số cùng hệ thống lái tự động cao cấp H9 do chính tập đoàn phát triển.

Nền tảng công nghệ của Eva Cab cung cấp sức mạnh tính toán đạt mức 1.400 TOPS. Thông số này cho phép hệ thống xử lý dữ liệu từ môi trường theo thời gian thực và đưa ra các quyết định vận hành trong tích tắc.

Theo báo cáo kỹ thuật từ Geely, hệ thống đạt tốc độ suy luận 350 TPS. Con số này cho thấy khả năng phản ứng của xe nhanh hơn gấp ba lần so với phản xạ trung bình của một người lái xe thông thường.

Công ty khẳng định mẫu robotaxi mới có khả năng xử lý an toàn 99% các tình huống lái xe phổ biến hàng ngày. Hệ thống cũng có thể vận hành ổn định trong các môi trường phức tạp và khó dự đoán như trạm thu phí thủ công hoặc các cung đường nông thôn không có hệ thống biển báo chỉ dẫn.

Điểm cốt lõi giúp Eva Cab khác biệt là việc ứng dụng "Mô hình Hành động Thế giới". Công nghệ này định hình lại toàn bộ quy trình từ nhận thức đến ra quyết định, tạo thành một kiến trúc vòng kín liên tục.

Hệ thống cũng kết hợp khả năng lập kế hoạch lộ trình ở cấp độ vĩ mô với việc suy luận chi tiết ở cấp độ vi mô. Cách tiếp cận này giúp xe hiểu và phản ứng với các biến động của giao thông một cách tinh tế.

Hành vi lái xe của robotaxi được đánh giá là tiệm cận với phong cách của những tài xế giàu kinh nghiệm. Xe thể hiện ưu thế trong các tình huống giao thông mơ hồ hoặc tại những khu vực có quy hoạch hạ tầng chưa bài bản.

Để hỗ trợ cho bộ não trí tuệ nhân tạo, Geely trang bị cho xe hệ thống cảm biến toàn diện với 43 thành phần nhận thức khác nhau. Hệ thống bao gồm các cảm biến LiDAR và camera độ nét cao được bố trí quanh thân xe.

Các thiết bị này tạo ra trường nhìn 360 độ gồm ba lớp bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Thiết kế này giúp loại bỏ hoàn toàn các điểm mù và duy trì sự nhận biết liên tục đối với môi trường.

Xe có khả năng phát hiện chính xác người đi bộ, các phương tiện cùng chiều và những chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trên đường. Trong các đợt thử nghiệm nội bộ tại đô thị, nền tảng này đạt tỷ lệ thành công 95% khi thực hiện các thao tác quay đầu nhiều khúc cua phức tạp.

Một bộ phận quan trọng khác cấu thành nên xe là hệ khung gầm kỹ thuật số hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Bộ phận này có thời gian phản hồi tín hiệu chỉ trong vòng 4 mili giây. Thời gian phản ứng cực ngắn giúp xe tự động tránh được các rủi ro trong những điều kiện vận hành khắc nghiệt. Hệ thống chuyển đổi trạng thái từ bảo vệ thụ động sang can thiệp chủ động để duy trì sự ổn định của thân xe. Cơ chế này làm giảm tối đa khả năng xảy ra các tình huống mất kiểm soát trên đường.

Về chiến lược dài hạn, Geely dự kiến đưa công nghệ này vào sản xuất hàng loạt vào năm 2027. Dự án này sẽ được triển khai thông qua một phiên bản tùy chỉnh sâu rộng với sự hợp tác của công ty Caocao Mobility.

Thời điểm sản xuất hàng loạt cũng trùng với kế hoạch bắt đầu vận hành thương mại dịch vụ taxi tự lái của tập đoàn. Quá trình triển khai sẽ đánh dấu sự chuyển dịch từ môi trường thử nghiệm sang vận hành thực tế các hệ thống lái xe hoàn toàn không người lái.

Trước đó, thương hiệu xe điện cao cấp Zeekr thuộc tập đoàn Geely từng có những tín hiệu hợp tác với Waymo để phát triển robotaxi dựa trên mẫu Zeekr Mix. Tuy nhiên, các thông tin cập nhật gần đây cho thấy sự hợp tác này đang gặp nhiều trở ngại về mặt kỹ thuật và chiến lược.

Doanh số của dòng Zeekr Mix tại thị trường Trung Quốc cũng đang ở mức thấp và gần như không tăng trưởng trong năm nay. Những diễn biến này cho thấy Geely đang có xu hướng chuyển sang tích hợp theo chiều dọc chặt chẽ hơn. Việc tự phát triển hoàn toàn hệ thống lái tự động giúp tập đoàn chủ động hơn trong việc kiểm soát công nghệ cốt lõi của mình.