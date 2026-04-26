Đây là Omoda O4 dự kiến lắp ráp ở Việt Nam: Thiết kế gợi nhớ siêu xe, nút khởi động kiểu Lamborghini, 3 tùy chọn động cơ

Trong khuôn khổ triển lãm ô tô Bắc Kinh (Auto China 2026), Omoda O4 tiếp tục được trưng bày sau lần ra mắt trước đó tại Chery International User Summit. Đáng chú ý, một nguồn tin nội bộ tiết lộ đây sẽ là mẫu xe lắp ráp thứ 2 của hãng ở Việt Nam sau Jaecoo J5.

Omoda O4 là một trong những mẫu xe gây chú ý ở triển lãm ô tô Bắc Kinh khi hãng có kế hoạch sản xuất mẫu xe này ở Việt Nam. Ảnh: Linh Đan

Cũng theo nguồn tin tiết lộ, xe sẽ được phân phối đủ cả 3 cấu hình động cơ thuần xăng, hybrid và thuần điện. Ở bản turbo, xe cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản hybrid sử dụng mô-tơ điện mạnh 204 mã lực và 310 Nm, kết hợp với động cơ xăng hút khí tự nhiên 96 mã lực, có thể tham gia truyền động ở dải tốc độ cao thông qua hộp số DHT chuyên dụng nhằm tối ưu hiệu suất vận hành.

Trong khi đó, Omoda O4 bản thuần điện được phân phối với hai phiên bản cấu hình khác nhau. Ở bản tiêu chuẩn, xe sử dụng bộ pin dung lượng 50,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 420 km (tiêu chuẩn NEDC). Trong khi đó, phiên bản Long Range được trang bị pin 67 kWh, nâng tầm hoạt động lên mức khoảng 500 km.

Cả hai phiên bản của Omoda O4 đều sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 288 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/h.

Omoda O4 có 3 tùy chọn động cơ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Ảnh: Paultan

Về khả năng sạc, mẫu xe này hỗ trợ sạc xoay chiều (AC) với công suất tối đa 11 kW, đồng thời tương thích sạc nhanh một chiều (DC) lên tới 120 kW. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp tính năng V2L, cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài với công suất tối đa 3,3 kW.

Sự khác biệt về hệ truyền động giúp Omoda O4 tách biệt rõ với mẫu xe “anh em” Jaecoo J5. Mẫu J5 sử dụng cùng động cơ tăng áp nhưng kết hợp với hộp số CVT, đồng thời có thêm phiên bản thuần điện sử dụng pin LFP dung lượng 58,9 kWh, cho tầm hoạt động 461 km theo chuẩn NEDC.

Về thiết kế, Omoda O4 gây ấn tượng với phong cách góc cạnh và đậm chất tương lai. Phần đầu xe nổi bật với tạo hình nhô ra kết hợp cánh gió thể thao, dải đèn định vị ban ngày dạng chữ X cùng mặt ca-lăng mô phỏng “mặt nạ”, gợi liên tưởng mạnh mẽ đến thiết kế của những chiếc Lamborghini. Thân xe xuất hiện nhiều đường dập nổi đan chéo, trong khi cụm đèn hậu mang tạo hình tia sét phong cách thể thao. Bộ mâm 18 inch hai tông màu cũng được làm mới với thiết kế dạng turbine, tăng thêm vẻ năng động.

Cabin đi theo hướng thiết kế tối giản với điểm nhấn là nút khởi động có nắp bật màu đỏ lấy cảm hứng từ phong cách Lamborghini. Ảnh: Paultan

Bên trong khoang lái, xe sở hữu màn hình giải trí cỡ lớn đặt dọc tương tự J5, cụm đồng hồ phía sau vô-lăng được nâng cấp thành màn hình màu hoàn chỉnh thay vì dạng hiển thị đơn giản. Không gian nội thất tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản với hai hàng nút bấm vật lý, đi kèm hai vị trí đặt điện thoại, trong đó có một vị trí hỗ trợ sạc không dây Qi. Điểm nhấn đáng chú ý là nút khởi động với nắp bật màu đỏ, mang phong cách lấy cảm hứng từ các dòng siêu xe.

Danh sách trang bị trên Omoda O4 bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, ba chế độ lái cùng các chế độ sử dụng chuyên biệt như Camping hoặc Pet Mode. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với tổng cộng 19 tính năng, đi kèm camera 360 độ nhằm tăng cường khả năng quan sát.

Omoda O4 "lai" giữa dòng SUV và hatchback hạng B. Khi về Việt Nam, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với BYD Dolphin. Ảnh: Paultan

Với thiết kế táo bạo cùng tùy chọn hybrid, Omoda O4 được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam trong thời gian tới.