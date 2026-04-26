Huawei hé lộ 'vũ khí' Megawatt đối đầu trực diện với BYD và CATL: Sạc 15 phút chạy xuyên Việt

Huawei đang tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng xe điện khi mở rộng triển khai hệ thống sạc siêu nhanh công suất 1.500 kW, đồng thời tích hợp mô hình điện mặt trời - lưu trữ năng lượng – trạm sạc trong một nền tảng đồng bộ. Động thái này cho thấy gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc không chỉ muốn xây trạm sạc, mà còn đặt mục tiêu trở thành bên định hình hệ sinh thái năng lượng cho kỷ nguyên xe điện.

Tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026, Huawei Digital Energy giới thiệu chiến lược phát triển mạng lưới sạc như một giải pháp tổng thể, thay vì một thiết bị đơn lẻ. Hệ thống mới tương thích với chuẩn sạc thế hệ mới của Trung Quốc, hỗ trợ nhiều cấp công suất từ 400A, 800A đến trên 1.000A, cùng các bộ sạc công suất lớn đạt 1.000 kW và 1.440 kW.

Trọng tâm của hệ sinh thái này là nền tảng sạc megawatt 1.500 kW, hỗ trợ dòng điện cực đại 2.400A, cho phép nạp khoảng 300 kWh pin chỉ trong 15 phút trong điều kiện tiêu chuẩn - mức đủ để thay đổi đáng kể bài toán thời gian sạc vốn là rào cản lớn nhất của xe điện.

Điểm khác biệt của Huawei nằm ở mô hình “solar-storage-charging”: kết hợp điện mặt trời, pin lưu trữ và trạm sạc vào cùng một hệ thống. Nền tảng sử dụng module lưu trữ DC dung lượng 215 kWh, cho phép duy trì công suất sạc rất cao ngay cả khi nguồn điện lưới đầu vào hạn chế. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực cho lưới điện, tăng tốc triển khai trạm sạc ở khu vực hạ tầng yếu và nâng cao độ ổn định vận hành.

Trong khi BYD tập trung vào công nghệ pin với nền tảng Flash Charging 2.0 công suất đỉnh 1.500 kW, hay CATL theo đuổi mục tiêu sạc đầy chỉ trong vài phút bằng đổi mới hóa học pin, Huawei lại chọn một hướng đi khác: xây dựng hạ tầng năng lượng quy mô lớn, tương thích với nhiều loại phương tiện và có khả năng cân bằng tải điện trên diện rộng.

Giới quan sát nhận định bước đi mới cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành xe điện Trung Quốc đang bước sang giai đoạn mới. Nếu trước đây cuộc đua nằm ở pin tốt hơn, xe rẻ hơn, chạy xa hơn, thì nay trọng tâm đang dịch chuyển sang ai xây được mạng lưới sạc mạnh hơn, ổn định hơn và phủ rộng hơn - yếu tố có thể quyết định cục diện thị trường trong thập kỷ tới.