Khách sạn nhiều nơi cháy phòng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tại Phú Thọ - nơi diễn ra lễ hội Đền Hùng, các khách sạn, nhà nghỉ gần như kín phòng đặt cho dịp Giỗ Tổ từ 2 tháng trước. Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ Hotel cho biết cơ sở này đạt công suất gần tối đa trong 2 ngày cao điểm mùng 9-10/3 âm lịch. Giá phòng áp dụng trong ngày mùng 9 vào khoảng 2,5 triệu đồng/phòng/đêm cho 2 khách, đã bao gồm buffet sáng và buffet tối.

Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ Hotel cũng cho biết cũng đã kín 100% công suất trong đêm mùng 9/3 âm lịch. Đại diện bộ phận kinh doanh khách sạn, cho hay đơn vị chủ yếu đón các đoàn khách lớn từ nhiều tỉnh, thành về tham dự các hoạt động lễ hội.

Khách sạn này hiện có 45 trong tổng số 81 phòng sở hữu tầm nhìn hướng ra khu vực bắn pháo hoa. Với nhóm phòng này, du khách có thể xem và chụp ảnh ngay tại nơi lưu trú, nên thường được giữ chỗ sớm. Giá phòng tại đây dao động từ khoảng 1,45 triệu đồng đến 10 triệu đồng mỗi đêm, tùy hạng phòng và tiện ích đi kèm.

Nhiều khách sạn tại Phú Thọ cháy phòng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nhiều khách sạn khác tại Phú Thọ cũng đã kín phòng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay. Khách sạn Gia Bảo cho biết, toàn bộ 21 phòng tại đây đã kín chỗ trong ngày mùng 9 và mùng 10/3 Âm lịch, chủ yếu là khách từ các tỉnh khác đi theo đoàn lớn. Khách sạn phải từ chối thêm nhiều lượt hỏi phòng do không còn phòng để bán. Ở phân khúc tầm trung, giá phòng tại đây dao động khoảng 400.000-500.000 đồng/phòng/đêm.

Anh Đức - chủ một khách sạn khu vực gần Đền Hùng, cho biết, khách đã đặt kín phòng dịp giỗ Tổ từ giữa tháng 3 Dương lịch. Năm nào đêm 9/3 Âm lịch các khách sạn tại Việt Trì và vùng lân cận với khoảng cách dưới 10km đến Đền Hùng cũng đều kín phòng sớm.

Cũng theo anh Đức, dù lượng khách đổ về Giỗ Tổ Hùng Vương đông, nhưng giá phòng năm nay giữ ở mức ổn định từ 300.000 - 1.000.000 đồng/phòng, không bị tăng giá so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, giá phòng tại các khách sạn từ 2-3 sao ở khu vực Việt Trì dao động từ 350.000 - 600.000 đồng/đêm.

Nhiều cơ sở lưu trú "cháy phòng", nên một số gia đình sinh sống gần khu di tích cũng chủ động mở dịch vụ homestay tự phát, cung cấp chỗ nghỉ qua đêm với mức giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/người. Đây cũng là giải pháp hữu ích giúp giảm tải nhu cầu lưu trú trong mùa lễ hội.

Không chỉ Phú Thọ, nhiều nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên đảo Phú Quý (Lâm Đồng) cũng trong tình trạng "cháy phòng" dịp Giỗ Tổ năm nay.

Theo đại diện khách sạn Bình Minh, khách đặt phòng dịp nghỉ lễ này đã đặt từ nhiều ngày trước và đến ngày 25/4, khách sạn đã kín chỗ. Do nhu cầu tăng cao, các dịch vụ khác ở khách sạn này cũng được tăng cường nên giá phòng phải điều chỉnh tăng hơn so với thường lệ. Cùng với điều chỉnh giá, chủ khách sạn đảm bảo chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Nhiều homestay khác tại đây, khách cũng đã được đặt kín từ cách đây gần hai tháng, đặc biệt cao điểm trong hai ngày đầu kỳ nghỉ 25-26/4 và 30/4-1/5.

Tình trạng “cháy vé” cũng bao trùm các hãng tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý. Đại diện Công ty TNHH cảng Thương Chánh xác nhận dù tàu đã chạy hằng ngày trong tháng 4 với tần suất 5 chuyến mỗi ngày, hầu hết chuyến đều đầy khách và thường xuyên hết vé vào cuối tuần. Riêng dịp lễ 30/4, đơn vị ghi nhận tình trạng hết vé từ cả tháng trước do khách chủ động đặt sớm. Đại diện tàu cao tốc Chấn Kha cũng cho hay những ngày cao điểm hiện không còn chỗ trống.

Dự kiến đảo đón khoảng 12.000 lượt khách trong dịp lễ. Chính quyền địa phương và các hộ kinh doanh cam kết giữ giá dịch vụ ổn định và đẩy mạnh phông trào chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường biển.

Tại một số tỉnh thành khác như Lào Cai, Nha Trang, Đà Nẵng,...theo chủ một số khách sạn tại đây thì lượng khách tăng mạnh so với ngày thường, nhưng phòng khách sạn nhiều nơi vẫn còn trống, đủ đáp ứng nhu cầu của du khách. Hiện tượng cháy phòng chỉ xảy ra với một số ít khách sạn.

Khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam ngày 22/4 cho thấy, nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ tăng nhanh. Cụ thể, hầu hết các chặng bay tới các địa điểm du lịch trọng điểm đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao từ 80 - 100%, như: TP.HCM - Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Pleiku; Hà Nội - Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng và Đồng Hới…