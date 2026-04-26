Cuba đang ghi nhận sự cải thiện tạm thời về nguồn cung năng lượng sau khi lô dầu thô lớn từ Nga cập cảng, giúp giảm bớt tình trạng thiếu điện kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, giới chức nước này cảnh báo hiệu ứng tích cực chỉ mang tính ngắn hạn trong bối cảnh nguồn cung vẫn bấp bênh.

Theo thông tin từ các quan chức Cuba, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga đã dỡ khoảng 700.000 thùng dầu thô Urals tại vịnh Matanzas vào cuối tháng 3. Đây là chuyến hàng dầu quy mô lớn đầu tiên đến Cuba kể từ khi Mỹ siết chặt nguồn cung nhiên liệu cho đảo quốc này hồi đầu năm.

Lượng dầu nhập khẩu đã được đưa về nhà máy lọc dầu Cienfuegos và bắt đầu phân phối ra thị trường từ ngày 17/4. Nhờ đó, tình trạng mất điện luân phiên (từng kéo dài hàng giờ mỗi ngày trong gần 4 tháng) đã giảm đáng kể tại một số khu vực, mang lại niềm vui nhất định cho khoảng 10 triệu người dân.

Người dân tại thủ đô Havana cho biết họ đã cảm nhận rõ sự cải thiện trong sinh hoạt hàng ngày. Một số khu vực trước đây thường xuyên mất điện nay đã được cấp điện ổn định hơn, dù vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.

Tuy vậy, Bộ trưởng Năng lượng Cuba, ông Vicente de la O Levy, nhấn mạnh nguồn cung hiện tại chỉ mang tính “cứu trợ tạm thời”. Theo ông, Cuba cần tới khoảng 8 tàu dầu có quy mô tương tự mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu điện và công nghiệp trong nước. Lượng dầu vừa nhập chỉ đủ duy trì trong vài ngày, nhiều nhất là đến cuối tháng.

Phía Nga cho biết đang chuẩn bị thêm các chuyến hàng tiếp theo cho Cuba, song chưa có lịch trình cụ thể. Quan hệ giữa hai quốc gia tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh Havana gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn cung truyền thống.

Khủng hoảng năng lượng tại Cuba trở nên trầm trọng hơn sau khi Venezuela (nhà cung cấp dầu chủ chốt ) bị gián đoạn xuất khẩu sang đảo quốc này. Diễn biến này xảy ra sau những thay đổi chính trị lớn liên quan đến Tổng thống Nicolás Maduro, cùng với các biện pháp trừng phạt và cảnh báo thuế từ chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các quốc gia xuất khẩu dầu sang Cuba.

Hệ quả là nhiều đối tác, bao gồm Mexico, đã ngừng cung cấp dầu, khiến nguồn nhiên liệu của Cuba bị thu hẹp đáng kể. Tình trạng thiếu hụt đã dẫn đến 3 đợt mất điện diện rộng trên toàn quốc và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế, bao gồm cả việc một số hãng hàng không quốc tế tạm ngừng khai thác đường bay đến Cuba.

Trong bối cảnh đó, lô dầu từ Nga được xem là “phao cứu sinh” tạm thời. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng nếu không có nguồn cung ổn định và dài hạn, Cuba sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực lớn về năng lượng trong thời gian tới.