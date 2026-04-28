Honda City 2026 chốt ra mắt ngay tháng sau: Thiết kế thêm cảm hứng từ Civic, nâng cấp công nghệ an toàn cạnh tranh Vios, Accent

Theo Bảo Lâm | 28-04-2026 - 11:11 AM | Thị trường

Honda City facelift nhiều khả năng chỉ được tinh chỉnh vừa đủ để duy trì sức hút trong giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm.

Honda được cho là sẽ trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu City vào ngày 22/5 tới tại thị trường Ấn Độ. Đây là bản facelift với những thay đổi tập trung vào thiết kế và trang bị, trong khi nền tảng và hệ truyền động nhiều khả năng được giữ nguyên.

Honda City facelift lộ diện khi chạy thử. Ảnh: Rushlane

Theo các thông tin rò rỉ, Honda City mới sẽ không có sự lột xác toàn diện mà chỉ được tinh chỉnh nhẹ ở ngoại thất nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B. Phần đầu xe dự kiến được làm mới với lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước thể thao hơn và cụm đèn chiếu sáng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại. Một số chi tiết được cho là lấy cảm hứng từ Honda Civic, mẫu xe đàn anh trong danh mục sản phẩm của Honda.

Ở khu vực thân xe, thay đổi chủ yếu có thể đến từ bộ mâm mới với thiết kế khác biệt so với bản hiện hành. Trong khi đó, phía sau xe nhiều khả năng chỉ điều chỉnh nhẹ ở cản sau, không có thay đổi đáng kể về tổng thể. Kích thước xe được dự đoán vẫn giữ nguyên.

Đuôi xe tinh chỉnh nhẹ ở khu vực cản sau. Ảnh: Rushlane

Không gian nội thất của Honda City facelift dự kiến tiếp tục duy trì bố cục quen thuộc. Tuy nhiên, hãng có thể nâng cấp vật liệu hoàn thiện cũng như bổ sung thêm một số trang bị nhằm tăng tính cạnh tranh. Tùy thị trường, xe có thể được bổ sung các tính năng như camera 360 độ hoặc ghế làm mát, nhưng danh sách trang bị tổng thể không có nhiều biến động.

Về vận hành, Honda City facelift nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên quen thuộc, đi kèm hộp số sàn hoặc CVT. Ở một số thị trường, biến thể hybrid có thể tiếp tục được duy trì nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Camera 360 độ nhiều khả năng xuất hiện trên một số phiên bản. Ảnh dựng đồ họa: Sưu tầm

Việc chỉ nâng cấp nhẹ cho thấy Honda đang kéo dài vòng đời của thế hệ hiện tại, trước khi chuyển sang thế hệ hoàn toàn mới trong vài năm tới. Trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B ngày càng cạnh tranh, với sự góp mặt của nhiều đối thủ như Hyundai Accent hay Volkswagen Virtus, bản facelift được xem là bước đi nhằm duy trì sức hút của Honda City trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo Bảo Lâm

Trung Quốc siết xuất khẩu, 'mỏ vàng' lớn thứ 2 thế giới của Việt Nam bất ngờ được chú ý - Một DN kỳ vọng lợi nhuận tăng 227 lần

Trung Quốc siết xuất khẩu, 'mỏ vàng' lớn thứ 2 thế giới của Việt Nam bất ngờ được chú ý - Một DN kỳ vọng lợi nhuận tăng 227 lần Nổi bật

Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Quốc

Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Quốc Nổi bật

Hai siêu tàu dầu Nga bất ngờ 'bẻ lái' giữa Đại Tây Dương: Mức giá 'khủng' khiến những lô hàng diesel đổi hướng giữa chừng

Hai siêu tàu dầu Nga bất ngờ 'bẻ lái' giữa Đại Tây Dương: Mức giá 'khủng' khiến những lô hàng diesel đổi hướng giữa chừng

11:10 , 28/04/2026
Sáng nay, giá bạc tiếp tục đi ngang

Sáng nay, giá bạc tiếp tục đi ngang

10:57 , 28/04/2026
Mẫu xe điện mini 2 chỗ đi được 300 km mỗi lần sạc

Mẫu xe điện mini 2 chỗ đi được 300 km mỗi lần sạc

09:58 , 28/04/2026
Hãng xe xây nhà máy ở Hưng Yên ra mắt sedan giá chưa đến 300 triệu đồng, tiết kiệm xăng ngang Honda Air Blade

Hãng xe xây nhà máy ở Hưng Yên ra mắt sedan giá chưa đến 300 triệu đồng, tiết kiệm xăng ngang Honda Air Blade

09:48 , 28/04/2026

