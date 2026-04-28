Khách Hàn 'sốc' với một loại quả bán đầy chợ Việt chỉ vì: "Ở Hàn là 200.000 đồng 1 cân"

Một đoạn video ngắn của Tiktoker HanQuocBros đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi ghi lại phản ứng của một người Hàn Quốc trước mức giá chanh tại Việt Nam. Không phải món ăn cầu kỳ, chỉ là những quả chanh xanh quen thuộc, nhưng lại trở thành “cú sốc” đối với người nước ngoài.

Trong video, chàng trai Hàn Quốc liên tục thể hiện sự ngạc nhiên khi cầm trên tay hai quả chanh. Theo chia sẻ, tại Hàn Quốc, chanh xanh có giá khoảng 200.000 đồng/kg, trong khi ở Việt Nam chỉ khoảng 30.000 đồng/kg. Mức chênh lệch lên tới 6–7 lần khiến anh không khỏi bất ngờ. Ngay sau đó, anh còn chấm chanh với muối ớt để ăn và không ngừng xuýt xoa. Video ngay lập tức nhận về lượng lớn lượt xem và bình luận.

"Không chỉ Hàn đâu, chanh xanh ở Nhật cũng đắt không kém", "Chanh ở Nga cũng từng có giá lên tới 700.000 đồng/kg", nhiều người cho hay.

Câu chuyện này gợi nhớ đến trường hợp du khách Nhật “ăn không ngừng” xoài Việt từng gây chú ý trước đó, khi một loại trái cây phổ biến trong nước lại trở thành hàng hóa đắt đỏ ở quốc gia khác. Điểm chung nằm ở sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và nguồn cung.

Hàn Quốc là quốc gia ôn đới, khí hậu không thuận lợi cho việc trồng đa dạng trái cây, đặc biệt là các loại nhiệt đới như xoài hay chanh. Phần lớn nguồn cung các loại quả này phải nhập khẩu, kéo theo giá thành cao. Đáng chú ý, người Hàn thường sử dụng chanh vàng nhiều hơn chanh xanh, trong khi tại Việt Nam, chanh xanh lại phổ biến và được tiêu thụ rộng rãi trong đời sống hàng ngày.

Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế lớn về điều kiện tự nhiên để phát triển cây chanh. Loại cây này được trồng rộng khắp, đặc biệt tập trung tại Đồng bằng sông Cửu Long – khu vực chiếm gần 60% diện tích trồng chanh của cả nước. Trong đó, Long An (cũ) được xem là “thủ phủ”, với nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn, cung ứng sản lượng đáng kể cho thị trường trong và ngoài nước.

Không chỉ dừng ở tiêu thụ nội địa, chanh Việt Nam thời gian gần đây còn ghi nhận tín hiệu tích cực trên thị trường xuất khẩu. Mới đây, sản phẩm này đã chính thức được cấp “visa” vào thị trường Trung Quốc – một trong những thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất khu vực. Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội gia tăng giá trị cho ngành hàng.

Tuy nhiên, bài toán của ngành chanh không chỉ nằm ở mở rộng diện tích. Thực tế cho thấy, việc nâng cao chất lượng và phát triển bền vững mới là yếu tố quyết định. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chuyển hướng sang phát triển vùng trồng ứng dụng công nghệ cao, với hàng chục hecta đạt chuẩn GlobalGAP hoặc tương đương, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu.

Song song với đó, các mô hình hợp tác xã và liên kết sản xuất – tiêu thụ cũng được đẩy mạnh. Cách làm này giúp nông dân chủ động hơn về đầu ra, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá” vốn diễn ra phổ biến trong nông nghiệp.

Một xu hướng đáng chú ý khác là chuyển đổi sang sản xuất xanh. Việc giảm dần phân bón hóa học, tăng sử dụng phân hữu cơ không chỉ cải thiện chất lượng đất mà còn giúp sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe. Đồng thời, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn chinh phục các thị trường lớn như Trung Quốc, EU hay New Zealand.

Dù sản lượng dồi dào, phần lớn chanh Việt Nam hiện vẫn được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô, giá trị gia tăng chưa cao. Trong khi đó, loại quả này hoàn toàn có thể được chế biến sâu thành nước ép, tinh dầu, mỹ phẩm hay các sản phẩm công nghiệp – những lĩnh vực mang lại giá trị kinh tế vượt trội.

Từ một video giải trí về “chanh rẻ bất ngờ”, câu chuyện phía sau cho thấy rõ lợi thế cũng như thách thức của nông sản Việt. Khi những sản phẩm quen thuộc trong nước lại trở thành hàng hóa giá trị ở thị trường quốc tế, vấn đề không còn là “có gì để bán”, mà là “bán như thế nào” để tối ưu giá trị.