Sầu riêng rớt giá thê thảm

Giá chạm đáy

Các vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang bắt đầu vào vụ thu hoạch chính, nhưng giá bán những ngày qua giảm sâu, khiến người trồng sầu riêng chịu lỗ. Giá bán sầu riêng giống Ri6 phổ biến ở mức dưới 25.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất khoảng 40.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Ri6 tại tỉnh Đồng Tháp chỉ còn mức 25.000 đồng/kg.

Bà Trần Thị Xuân Đào ở xã Hiệp Đức (Đồng Tháp) cho biết có hơn 1 ha sầu riêng, trong đó có 0,3ha sầu riêng Ri 6 chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, mấy ngày nay giá sầu riêng quá thấp khiến bà lo lắng. "Hiện thương lái vào vườn mua xô chỉ trả khoảng 30.000 đồng/kg, thấp nhất từ trước đến nay", bà Đào nói.

Ông Lê Hồng Hải - Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Lợi A, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp - cho hay, khoảng 90% diện tích sản xuất của hợp tác xã đang trồng sầu riêng. Những năm trước, thời điểm đầu vụ như hiện nay giá sầu riêng rất tốt, nhưng năm nay đảo ngược giảm sâu, nhà vườn gặp khó khăn.

Anh Huỳnh Thanh Nhã - thương lái thu mua sầu riêng tại xã Hội Cư, Đồng Tháp - thông tin, vài ngày nay giá sầu riêng Ri 6 bất ngờ giảm mạnh, hiện giá tại vườn khoảng 25.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do các phòng kiểm nghiệm Cadimi và Vàng O tạm ngừng nhận mẫu, dẫn đến các kho không thu mua. Đối với các nhà vườn đã nhận tiền cọc, nếu không giảm giá thương lái không cắt. Năm rồi, thời điểm này, sầu riêng Ri 6 nằm ở mức gần 60.000 đồng/kg.

Thời điểm này, sầu riêng Ri 6 đang bước vào đầu mùa thuận. Tuy nhiên, do phòng kiểm nghiệm tạm ngừng nhận thêm mẫu xét nghiệm nên nhiều kho đóng cửa. Hiện mỗi ngày, các kho báo giá từ rất sớm, thương lái khi cắt sầu riêng phải gọi báo số lượng với kho. Nếu không thông báo cho kho sẽ không nhận hàng, đành phải bán cho các cơ sở tách múi với giá thấp hơn.

Không riêng Đồng Tháp, giá sầu riêng một số địa phương khác trong vùng cũng giảm sâu. Một thương lái thu mua sầu riêng tại xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ cho biết, ngày 28/4, thương lái vào tận vườn mua xô sầu riêng Ri 6 với giá 25.000 - 28.000 đồng/kg. So với hồi đầu tháng 4, giá này đã giảm khoảng 20.000 đồng/kg.

Nguyên nhân do đâu?

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Võ Tấn Lợi - Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp - cho biết, nguyên nhân dẫn đến giá sầu riêng giảm sâu do phòng kiểm nghiệm trong khu vực ít, không đủ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nên phải chờ lâu mới có kết quả xét nghiệm để đóng hàng xuất khẩu hoặc nhận thêm hàng mới. Điều này làm tốc độ thu mua sầu riêng giảm, đầu ra cho sầu riêng của nông dân khó khăn.

Theo ông Lợi, do cạnh tranh với sầu riêng Thái Lan tại thị trường Trung Quốc, hiện trung bình mỗi ngày Thái Lan xuất sang Trung Quốc cả nghìn container.

Ngoài ra, vấn đề hàm lượng cadimi trong trái sầu riêng cũng ảnh hưởng tới xuất khẩu, khi hàng sang Trung Quốc, kiểm tra nếu phát hiện có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng doanh nghiệp sẽ thiệt hại nặng, mỗi container sầu riêng bị trả sẽ thiệt hại cả tỷ đồng.

Các phòng xét nghiệm quá tải khiến thương lái giảm mua sầu riêng, kéo giá giảm sâu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 32.000 ha trồng sầu riêng, sản lượng hơn 556.000 tấn/vụ, với 350 mã số vùng trồng. Trong số 111 đơn vị được cấp phép đóng gói sầu riêng tại Đồng Tháp, hiện có 80 đơn vị đang bị tạm dừng hoạt động.

Tại Hội thảo Phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị ngành hàng mít, sầu riêng do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức mới đây, các ý kiến chỉ ra “ điểm nghẽn ” về thiếu cơ sở kiểm nghiệm. Nhiều đơn vị dừng nhận mẫu xét nghiệm mới do quá tải, dừng để bảo trì, dẫn đến ùn tắc kiểm nghiệm.

Đến giữa tháng 4 năm nay, cả nước có 13 cơ sở kiểm nghiệm Cadimi và 17 cơ sở kiểm nghiệm Vàng O được phía Trung Quốc phê duyệt. Vào vụ thu mua chính, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng phải đặt lịch kiểm nghiệm trước từ 7-10 ngày, khi có lịch kiểm nghiệm mới tiến hành thu mua.