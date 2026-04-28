Thông báo thay đổi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Theo Thuỳ Linh | 28-04-2026 - 15:05 PM | Thị trường

Kỳ điều hành giá xăng dầu vào thứ Năm tuần này được đẩy sớm sang thứ Tư, ngày 29-4 do trùng kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo quy định tại Nghị định 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu thực hiện định kỳ vào thứ Năm hàng tuần.

Giá xăng dầu sẽ được điều hành vào chiều mai 29-4

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó.

Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Như vậy, thứ Năm tuần này (ngày 30-4) là ngày điều hành giá xăng dầu, nhưng trùng với kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (kéo dài từ 30-4 đến hết 3-5). Do đó, việc điều hành sẽ được thực hiện sớm hơn 1 ngày, vào thứ Tư (ngày 29-4).

Một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu cũng đã thông báo tới các cửa hàng bán lẻ về lịch điều chỉnh trong tuần này, theo đó việc thay đổi giá dự kiến sẽ diễn ra vào chiều ngày 29-4 (do thứ Năm trùng ngày đầu tiên nghỉ lễ).

Giá xăng dầu hôm nay 28-4 trên thế giới tăng mạnh, khi Mỹ hủy bỏ đàm phán với Iran. Rạng sáng nay lúc 6 giờ 20 (giờ Việt Nam), trên Trading Economics, dầu WTI giao dịch ở mức giá hơn 96,6 USD/thùng, tăng 2,23 USD/thùng, tương ứng tăng gần 2,37% theo ngày. Dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc hôm nay bán ra 108,3 USD/thùng, tăng 2,98 USD/thùng, tương đương tăng 2,83% theo ngày.

Bình quân giá dầu tháng 4 tại thời điểm ngày 28-4 so với tháng liền kề trước giá dầu biến động khó lường. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước, dầu thô các loại trên thị trường tăng trở lại từ 55%-67%.

Ở kỳ điều hành gần nhất, 15 giờ ngày 23-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.

Xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc siết xuất khẩu, 'mỏ vàng' lớn thứ 2 thế giới của Việt Nam bất ngờ được chú ý - Một DN kỳ vọng lợi nhuận tăng 227 lần

Trung Quốc siết xuất khẩu, 'mỏ vàng' lớn thứ 2 thế giới của Việt Nam bất ngờ được chú ý - Một DN kỳ vọng lợi nhuận tăng 227 lần Nổi bật

Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Quốc

Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Quốc Nổi bật

Xem trước Lexus ES 500e sắp ra mắt Việt Nam: Sedan thuần điện đi hơn 600 km/sạc, trang bị hàng ghế sau dễ ghi điểm đại gia Việt

Xem trước Lexus ES 500e sắp ra mắt Việt Nam: Sedan thuần điện đi hơn 600 km/sạc, trang bị hàng ghế sau dễ ghi điểm đại gia Việt

14:51 , 28/04/2026
Lần đầu sau 2 tháng căng thẳng, chuyến hàng đầy tải âm thầm vượt Hormuz dưới 'chế độ ẩn danh' hướng thẳng tới một quốc gia châu Á

Lần đầu sau 2 tháng căng thẳng, chuyến hàng đầy tải âm thầm vượt Hormuz dưới 'chế độ ẩn danh' hướng thẳng tới một quốc gia châu Á

14:12 , 28/04/2026
Trồng thành công giống xoài đắt đỏ nhất thế giới ngay tại TPHCM

Trồng thành công giống xoài đắt đỏ nhất thế giới ngay tại TPHCM

13:05 , 28/04/2026
Khách Hàn 'sốc' với một loại quả bán đầy chợ Việt chỉ vì: "Ở Hàn là 200.000 đồng 1 cân"

Khách Hàn 'sốc' với một loại quả bán đầy chợ Việt chỉ vì: "Ở Hàn là 200.000 đồng 1 cân"

13:01 , 28/04/2026

