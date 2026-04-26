SUV cỡ lớn của Hyundai giảm giá sâu xuống ngang xe hạng D

Hyundai Thành Công mới đây công bố điều chỉnh giá bán lẻ khuyến nghị cho dòng xe Palisade áp dụng từ ngày 23/04.

Theo đó, mẫu SUV cao cấp nhất của Hyundai tại Việt Nam có giá mới là 1,299-1,429 tỷ đồng. Mức giảm áp dụng cho các phiên bản Exclusive là 170 triệu đồng, trong khi các bản Prestige được giảm 160 triệu đồng.

Mức điều chỉnh giảm 160-170 triệu đồng của Hyundai Palisade được áp dụng mới đây ngang ngửa với mức ưu đãi tại các đại lý thời gian qua.

Với mức khởi điểm mới từ 1,3 tỷ đồng, giá bán thực tế của Palisade hiện tương đương với một số xe gầm cao phân khúc D, dù mẫu xe Hàn này thuộc phân khúc E.

Điều này sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể cho mẫu SUV của Hyundai, vừa gây áp lực cho một số xe hạng dưới như Ford Everest và Toyota Fortuner các bản cao.

Theo các đại lý Hyundai, mẫu Palisade với giá khởi điểm 1,299 tỷ đồng có thể trở thành lựa chọn thay thế cho phiên bản Santa Fe máy dầu cao cấp không còn được phân phối.

Kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào năm 2024, Hyundai Santa Fe chỉ còn lựa chọn máy xăng, giá 1,069-1,369 tỷ đồng. Trong khi Palisade được trang bị máy dầu 2.2L cho tất cả các phiên bản.

Ngoài tăng sức cạnh tranh trên thị trường, động thái giảm giá sâu của hãng dành cho Palisade còn được cho là nhằm giải phóng hàng tồn, chuẩn bị đón phiên bản thế hệ mới.

Trước đó, nhiều đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Palisade thế hệ mới. Mẫu SUV này dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào quý III tới.

Hiện chưa có thông tin về trang bị cụ thể của Palisade bản mới sắp bán ở Việt Nam. Dẫu vậy, nhiều khả năng mẫu SUV cỡ lớn này sẽ được bổ sung hệ truyền động hybrid.