MPV ngang cỡ Kia Carnival từng được BYD đăng ký ở Việt Nam: Phiên bản mới có tầm hoạt động hơn 1.100 km, giá tương đương 760 triệu đồng

BYD vừa ra mắt phiên bản 2026 của mẫu xe đa dụng M9 2026, được biết đến tại Trung Quốc với tên gọi BYD Xia. Giá bán của xe dao động từ 206.800 đến 269.800 nhân dân tệ (khoảng 28.900–37.700 USD). Phiên bản mới được trang bị pin lớn hơn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện và hệ thống hỗ trợ người lái được nâng cấp.

M9 2026 vẫn là mẫu MPV bảy chỗ, lai giữa cỡ trung và lớn, được trang bị hệ thống hybrid cắm sạc (PHEV) DM thế hệ thứ năm của BYD. Thế hệ hiện tại có 4 phiên bản, giảm 1 so với thế hệ trước. Hai phiên bản cung cấp phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện đạt chuẩn CLTC lên đến 100 km. Pin "Blade" lớn hơn cũng giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu ở chế độ hybrid xuống còn 4,9–5,0 L/100 km, giảm 0,4 L so với trước đây. Phạm vi hoạt động kết hợp giữa nhiên liệu và điện đạt tới 1.163 km.

Mẫu xe này vẫn giữ nguyên lưới tản nhiệt "vảy rồng" lớn và thanh đèn pha xuyên thấu, với các chi tiết mạ crôm. Phiên bản cao cấp nhất được bổ sung thêm cụm lidar gắn trên nóc. Các tính năng đáng chú ý khác gồm cửa trượt điện kép, cảm biến chiếu sáng tùy chọn, chìa khóa Bluetooth và NFC, cùng kính riêng tư phía sau. Kích thước vẫn giữ nguyên: dài 5.145 mm, rộng 1.970 mm và cao 1.805 mm, với chiều dài cơ sở 3.045 mm.

Phía sau tiếp tục sử dụng thiết kế đèn hậu "nút thắt" đặc trưng của BYD. Các màu ngoại thất mới bao gồm màu Ink Bamboo. Xanh lá cây, Tím-Vàng tráng men và Đen-Vàng bóng trăng, cùng bốn tùy chọn màu sắc khác.

Bên trong, M9 2026 sở hữu nội thất màu nâu Sandalwood-Beige và Xám Núi Xa với đèn viền nội thất 128 màu, hệ thống hương thơm và lọc không khí PM2.5 (tùy chọn). Màn hình trung tâm 15,6 inch được trang bị hệ thống DiLink 150, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói DeepSeek AI, "chế độ canh gác", karaoke không cần micro và kết nối điện thoại đa thương hiệu. Xe được trang bị màn hình cụm đồng hồ 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái W-HUD 26 inch (phiên bản cao cấp) và màn hình giải trí 12,3 inch tùy chọn cho hành khách.

Các nút điều khiển vật lý vẫn nằm bên dưới màn hình cảm ứng, và đế sạc không dây 50W là trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống âm thanh DiSound Dolby Atmos 12 hoặc 24 loa được trang bị, tùy thuộc vào phiên bản, với tùy chọn 28 loa và loa ngoài trời có thể tháo rời.

Phiên bản cao cấp nhất được trang bị hệ thống God's Eye B của BYD, bao gồm lidar, cùng với hỗ trợ dẫn đường trong thành phố và khả năng đỗ xe tự động được cải tiến. Các phiên bản trung cấp vẫn giữ nguyên hệ thống God's Eye C, hỗ trợ hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc.

Khoang lái được thiết kế theo kiểu 2+2+3. Cả hai ghế trước đều có chức năng sưởi, thông gió, nhớ vị trí và massage. Hàng ghế thuyền trưởng hàng ghế thứ hai có chỗ để chân, bàn gập, thông gió và âm thanh tích hợp trên tựa đầu. Hàng ghế thứ ba có thể gập điện và điều chỉnh nhiều góc tựa lưng khác nhau. Thể tích khoang hành lý là 470 lít, có thể mở rộng lên đến 2.036 lít.

Các phiên bản cao cấp hơn còn được trang bị tủ lạnh điều chỉnh nhiệt độ, cửa sổ trời toàn cảnh hai phần, màn hình giải trí phía sau 15,6 inch và các cửa gió điều hòa đa vùng.

Hệ thống hybrid cắm sạc 1.5T cung cấp công suất 115 kW từ động cơ và 200 kW từ động cơ điện, với thời gian tăng tốc từ 0–100 km/h từ 8,1 đến 8,5 giây. Mẫu xe này sử dụng hệ thống treo giảm xóc thông minh DiSus-C của BYD, kết hợp tính năng quét mặt đường dự đoán, giúp giảm thiểu chuyển động của thân xe và Tăng cường độ ổn định. Hệ thống này bao gồm thuật toán "chống say xe". Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống kiểm soát nổ lốp TBC và khả năng cung cấp công suất ngoài VTOL.

Tại Việt Nam, BYD từng đăng ký thương hiệu cho mẫu BYD M9 thế hệ trước từ cách đây khá lâu nhưng vẫn chưa chính thức ra mắt sản phẩm. Nếu về nước, BYD M9 sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu Kia Carnival.



