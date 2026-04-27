Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Omoda & Jaecoo ra mắt Omoda 4 và Omoda 7 tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh

Tiêu Dao | 27-04-2026 - 10:58 AM

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, Omoda & Jaecoo giới thiệu hai mẫu xe mới Omoda 4 và Omoda 7, đồng thời đánh dấu cột mốc 3 năm hoạt động toàn cầu và hơn 1 triệu xe bán ra.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh, Omoda & Jaecoo thu hút sự chú ý khi đồng thời giới thiệu hai mẫu xe chủ lực mới là Omoda 4 và Omoda 7. Sự kiện cũng đánh dấu chặng đường 3 năm thương hiệu này hiện diện trên thị trường toàn cầu, với tổng doanh số vượt mốc 1 triệu xe.

Việc ra mắt đồng thời hai sản phẩm mới cho thấy định hướng phát triển danh mục sản phẩm rõ ràng hơn, đồng thời phản ánh tham vọng mở rộng quy mô của hãng trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, Omoda & Jaecoo đặt mục tiêu đạt doanh số 1 triệu xe mỗi năm vào năm 2027.

Trong đó, Omoda 7 được định vị là mẫu crossover mang tính biểu tượng về thiết kế. Mẫu xe này gây chú ý nhờ phong cách ngoại thất hướng tới tính thẩm mỹ và cá tính, từng xuất hiện tại các sự kiện thời trang như London Fashion Week và Madrid Fashion Week. Thiết kế thân xe mềm mại kết hợp phần đầu xe mang hơi hướng tương lai được hãng định hướng phù hợp với nhóm khách hàng trẻ toàn cầu.

Không chỉ tập trung vào yếu tố thiết kế, Omoda 7 còn được trang bị hệ thống hybrid hiệu suất cao, hướng tới trải nghiệm vận hành êm ái và hiệu quả. Đây là dòng sản phẩm được hãng nhắm đến nhóm khách hàng theo đuổi phong cách sống hiện đại, đề cao sự cân bằng giữa thẩm mỹ và hiệu năng sử dụng.

Trong khi đó, Omoda 4 lần đầu tiên ra mắt công chúng tại triển lãm, được phát triển xoay quanh trải nghiệm công nghệ và khả năng cá nhân hóa. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở khoang lái AI Cabin, tích hợp các tính năng giải trí, điều hướng và tương tác thông minh. Hệ thống cho phép nhận diện giọng nói và tùy chỉnh theo thói quen người dùng, hướng tới nhu cầu sử dụng đa dạng trong đời sống hàng ngày.

Theo kế hoạch, phiên bản Omoda 4 tích hợp công nghệ đỗ xe tự động VPD (Valet Parking Driver) sẽ được thương mại hóa trong nửa cuối năm. Các tính năng như điều khiển từ xa và tự động đỗ xe được kỳ vọng giúp đơn giản hóa quá trình sử dụng, đặc biệt trong môi trường đô thị. Bên cạnh đó, phiên bản hiệu suất cao Omoda 4 Ultra cũng được giới thiệu nhằm phục vụ nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm lái mạnh mẽ.

Sau ba năm phát triển, Omoda & Jaecoo cho biết đã mở rộng hoạt động tại 64 thị trường, xây dựng mạng lưới hơn 1.300 nhà phân phối toàn cầu. Một số sản phẩm của hãng ghi nhận kết quả tích cực cả về doanh số lẫn phản hồi từ người dùng tại nhiều khu vực khác nhau.

Từ nền tảng này, thương hiệu tiếp tục triển khai chiến lược phát triển song song hai dòng sản phẩm. Trong đó, Omoda tập trung vào nhóm crossover hướng tới khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ và thời trang, trong khi Jaecoo định vị ở phân khúc SUV mang phong cách off-road cao cấp.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10:11 , 27/04/2026
08:56 , 27/04/2026
07:30 , 27/04/2026
07:10 , 27/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên