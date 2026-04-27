Xe 7 chỗ “ăn” 1,1L/100km sắp bán tại Việt Nam, giá dự kiến chỉ 500 triệu đồng, đã nhận cọc

Thời gian gần đây, nhiều kênh, hội nhóm mạng xã hội tại Việt Nam chia sẻ nhiều hình ảnh về một mẫu xe 7 chỗ được cho là sắp bán ra. Thông tin chưa chính thức cho rằng đây là mẫu Wuling HG7, một mẫu xe 7 chỗ thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ - tương tự Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz hay Hyundai Stargazer.

Hình ảnh thực tế của mẫu xe này xuất hiện trong khuôn viên nhà máy lắp ráp tại Việt Nam cho thấy các công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được triển khai để sớm ra mắt người dùng trong nước. Trên website chính thức của đơn vị phân phối, mẫu xe này hiện được đề cập tới với tên gọi Wuling Grango.

Đáng chú ý, thông tin về sự có mặt của mẫu MPV mới được củng cố thêm khi nhiều tư vấn bán hàng tại các đại lý đã bắt đầu thông báo nhận đặt cọc sớm. Mức giá dự kiến được đưa ra cho mẫu xe này dao động trong khoảng từ 480 đến 500 triệu đồng. Khách hàng thực hiện đặt cọc trước có thể nhận được các ưu đãi kèm theo như bộ sạc công suất cao.

Theo các nguồn tin không chính thống, Wuling HG7 có thể được bàn giao đến tay người dùng ngay từ tháng 6 năm nay.

Wuling HG7 có chiều dài 4.515mm, rộng 1.725mm và cao 1.790mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.850mm. Không gian nội thất bên trong được thiết kế 7 chỗ ngồi với cấu hình 2-2-3, hướng đến tính thực dụng cao cho nhu cầu chở người và hàng hóa.

Điểm thu hút nhất của Wuling HG7 có lẽ nằm ở tính tiết kiệm, thực dụng, đáp ứng đúng nhu cầu chuyên chở nhiều người hoặc nhiều hàng hóa. Các trang bị trên xe ở mức cơ bản nhằm tối ưu giá thành, bao gồm đèn pha LED, mâm thép, hệ thống giải trí với màn hình trung tâm, điều hòa chỉnh cơ và các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD.

Các nguồn tin không chính thống cho rằng Wuling sẽ phấn phối hai phiên bản với hai loại động cơ khác nhau: động cơ điện hoặc hybrid. Phiên bản hybrid gây ấn tượng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu khi nhà sản xuất công bố mức tiêu thụ trung bình chỉ khoảng 1,1 lít xăng cho 100km.

Với sự kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện, phiên bản này có khả năng di chuyển quãng đường tối đa lên tới 1.000km sau khi nạp đầy năng lượng, giải quyết các lo ngại về phạm vi di chuyển cho những chuyến đi dài.

Phiên bản thuần điện (EV) sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa khoảng 101 mã lực và mô-men xoắn 180Nm. Phiên bản này trang bị bộ pin dung lượng 32,6kWh, cho phép xe di chuyển được quãng đường tối đa khoảng 300km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm.

Xe hỗ trợ chuẩn sạc châu Âu CCS2 phổ biến, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc kết nối với các hệ thống trạm sạc. Thời gian sạc chậm từ 20% đến 100% pin mất khoảng 5 giờ thông qua nguồn điện xoay chiều AC, trong khi chế độ sạc nhanh DC cho phép nạp từ 30% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 30 phút.