60.000 đơn đặt hàng sau 48 giờ, mẫu SUV 'khủng long' nào đang khiến thị trường phát sốt?

BYD vừa tạo chú ý lớn tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 khi mẫu SUV cỡ lớn Great Tang ghi nhận tốc độ nhận đơn rất cao ngay sau khi mở bán. Theo xác nhận từ hãng, mẫu xe này đã vượt mốc 30.000 đơn đặt trước trong 24 giờ đầu tiên.

Tuy nhiên, theo dữ liệu tổng hợp từ mạng lưới đại lý được Sina Finance dẫn lại, lượng booking cộng dồn sau 48 giờ có thể đã lên khoảng 60.000 xe. Đây là con số chưa được BYD xác nhận chính thức nhưng phản ánh sức nóng đáng kể của mẫu SUV mới trên thị trường Trung Quốc.

Nguyên nhân xuất hiện chênh lệch giữa số liệu hãng công bố và số liệu từ đại lý nằm ở cách tính đơn hàng. BYD hiện chỉ ghi nhận các đơn có khoản đặt cọc không hoàn lại là đơn xác nhận, trong khi hệ thống đại lý thường tính thêm các khoản đặt chỗ sơ bộ hoặc đặt cọc có thể hoàn lại, khiến tổng lượng booking cao hơn.

Great Tang là mẫu SUV flagship thuộc dòng Dynasty của BYD, nhắm vào phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn cao cấp. Xe có cả phiên bản thuần điện và hybrid cắm sạc. Bản thuần điện được công bố có tầm hoạt động tối đa 950 km theo chuẩn CLTC, trong khi bản hai mô-tơ cho công suất tới 585 kW, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Khoang nội thất của Great Tang được thiết kế theo hướng cao cấp với bảng táp-lô ba màn hình, màn hình giải trí treo trần cho hàng ghế sau, bàn gập dành cho hành khách hàng ghế thứ hai và tủ lạnh tích hợp. Một số phiên bản còn được trang bị ghế “zero gravity” cùng hệ thống âm thanh 27 loa nhằm tăng trải nghiệm tiện nghi cho người dùng.

Giới quan sát cho rằng sức hút lớn của Great Tang cho thấy nhu cầu với SUV điện cỡ lớn tại Trung Quốc vẫn rất mạnh, đặc biệt ở nhóm khách hàng tìm kiếm mẫu xe có phạm vi hoạt động dài, công nghệ cao và khả năng sạc nhanh.